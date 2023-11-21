ما هي الأعراض الغريبة لـ Covid-19؟

مع استمرار جائحة كوفيد-19 في التأثير على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، يتعلم العلماء والمهنيون الطبيون باستمرار المزيد عن الفيروس وأعراضه. في حين أن الحمى والسعال وضيق التنفس هي مؤشرات معروفة للمرض، إلا أن هناك أيضًا بعض الأعراض الأقل شهرة والأكثر غرابة التي أبلغ عنها المرضى. قد تؤدي هذه الأعراض غير العادية في بعض الأحيان إلى صعوبة التعرف على الفيروس، مما يسلط الضوء على أهمية البقاء يقظًا وطلب المشورة الطبية إذا واجهت أي علامات مثيرة للقلق.

أحد الأعراض الغريبة التي أبلغ عنها بعض مرضى كوفيد-19 هو فقدان حاستي التذوق والشم، المعروف أيضًا باسم فقدان الشم. يمكن أن يحدث هذا فجأة وبدون أي أعراض مصاحبة أخرى. وبينما لا يزال السبب الدقيق وراء هذا العرض قيد الدراسة، يُعتقد أنه مرتبط بقدرة الفيروس على التأثير على الأعصاب المعنية بهذه الحواس. إذا لاحظت تغيرًا مفاجئًا في قدرتك على التذوق أو الشم، فمن المستحسن عزل نفسك والاتصال بأخصائي الرعاية الصحية.

ومن الأعراض غير العادية الأخرى المعروفة باسم أصابع كوفيد. يعاني بعض المرضى، وخاصة الشباب، من حالة تصبح فيها أصابع قدميهم منتفخة ومتغيرة اللون ومؤلمة. يُعتقد أن هذا العرض، الذي يُطلق عليه رسميًا اسم pernio أو تورم الأصابع، هو استجابة التهابية للفيروس. ومن المهم ملاحظة أنه لن يعاني جميع المصابين بكوفيد-19 من هذه الأعراض، وهي أكثر شيوعًا في الحالات الخفيفة.

بالإضافة إلى هذه الأعراض الغريبة، يمكن أن يظهر كوفيد-19 أيضًا بطرق أخرى قد لا ترتبط بالفيروس على الفور. أبلغ بعض المرضى عن مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الإسهال والغثيان والقيء. وقد عانى آخرون من الطفح الجلدي والصداع وحتى الأعراض العصبية مثل الدوخة والارتباك. يمكن لهذه الأعراض غير النمطية أن تجعل من الصعب التمييز بين كوفيد-19 والأمراض الأخرى، مما يؤكد الحاجة إلى إجراء اختبارات وتوعية على نطاق واسع.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هذه الأعراض الغريبة تقتصر على كوفيد-19؟

ج: في حين أن بعض الأعراض مثل فقدان حاستي التذوق والشم يمكن أن ترتبط بأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، إلا أنها كانت منتشرة بشكل خاص في حالات كوفيد-19. أما الأعراض الأخرى، مثل أصابع كوفيد، فهي أقل شيوعًا في أمراض أخرى.

س: إذا عانيت من أي من هذه الأعراض غير العادية، فهل يجب أن أجري اختبار كوفيد-19؟

ج: نعم، يُنصح بطلب المشورة الطبية وإجراء الاختبار إذا شعرت بأي أعراض مقلقة، حتى لو لم تكن العلامات النموذجية لـ Covid-19. يمكن أن يساعد الاختبار في تحديد سبب الأعراض وتوجيه العلاج المناسب وإجراءات العزل.

س: هل يمكن أن تحدث هذه الأعراض الغريبة دون ظهور أي علامات مرضية أخرى؟

ج: نعم، أبلغ بعض المرضى عن تعرضهم لهذه الأعراض غير العادية دون أي علامات مرضية ملحوظة أخرى. وهذا يؤكد أيضًا على أهمية الوعي بمجموعة متنوعة من الأعراض المرتبطة بـ Covid-19.

في الختام، يمكن أن يظهر مرض كوفيد-19 مع مجموعة متنوعة من الأعراض، قد يبدو بعضها غريبًا أو غير متوقع. يعد فقدان حاستي التذوق والشم، وأصابع كوفيد، ومشاكل الجهاز الهضمي، والطفح الجلدي، والأعراض العصبية من بين العلامات الأقل شيوعًا للفيروس. من الضروري أن تظل على اطلاع بهذه الأعراض غير العادية وأن تطلب المشورة الطبية إذا واجهت أي تغيرات مثيرة للقلق في صحتك.