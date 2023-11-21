ما هي احتمالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد إذا تم التطعيم وتعزيزه؟

مع استمرار العالم في التصدي لجائحة كوفيد-19 المستمرة، أثار ظهور متغير أوميكرون شديد العدوى مخاوف بشأن احتمال حدوث عدوى اختراقية واستمرار مرض كوفيد لفترة طويلة. مع التوصية على نطاق واسع بالتطعيم والجرعات المعززة، يتساءل العديد من الأفراد عن احتمالية الإصابة بكوفيد طويل الأمد حتى بعد التطعيم الكامل وتعزيزه. دعونا نتعمق في هذا الموضوع ونستكشف بعض الأسئلة الشائعة.

ما هو لونغ كوفيد؟

يشير Long Covid، المعروف أيضًا باسم عقابيل ما بعد الحادة لعدوى SARS-CoV-2 (PASC)، إلى حالة يعاني فيها الأفراد من أعراض مستمرة أو يصابون بمشاكل صحية جديدة بعد التعافي من المرحلة الحادة من Covid-19. يمكن أن تستمر هذه الأعراض لأسابيع أو حتى أشهر، مما يؤثر بشكل كبير على نوعية حياة الشخص.

ماذا نعرف عن احتمالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد بعد التطعيم والتعزيز؟

في حين أن العدوى الاختراقية يمكن أن تحدث حتى لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم بشكل كامل ومعززين، يبدو أن خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد قد انخفض بشكل كبير. وفقًا للدراسات الحديثة، فإن الأفراد الذين تم تطعيمهم هم أقل عرضة للإصابة بمرض شديد، أو دخول المستشفى، أو الإصابة بكوفيد طويل الأمد مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم.

وجدت دراسة أجراها مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة أن خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد انخفض إلى النصف تقريبًا لدى الأفراد الذين تم تطعيمهم بالكامل مقارنة بأولئك الذين لم يتلقوا التطعيم. علاوة على ذلك، أشارت الدراسة إلى أن احتمالات الإصابة بكوفيد طويل الأمد كانت أقل لدى الأفراد الذين تلقوا جرعات معززة.

لماذا ينخفض ​​خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد لدى الأفراد الملقحين والمعززين؟

يساعد التطعيم والجرعات المعززة على تحفيز جهاز المناعة، مما يمكنه من تكوين دفاع قوي ضد الفيروس. في حين أنه لا يزال من الممكن حدوث عدوى خارقة، فإن الاستجابة المناعية الناتجة عن التطعيم والتعزيز غالبًا ما تكون فعالة في الوقاية من المرض الشديد وتقليل احتمالية الإصابة بكوفيد طويل الأمد.

في الختام

في حين أن الإصابة بالعدوى لا تزال احتمالية، فإن التطعيم الكامل وتعزيزه يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بكوفيد طويل الأمد. يلعب التطعيم والجرعات المعززة دورًا حاسمًا في حماية الأفراد من المرض الشديد والمضاعفات طويلة المدى المرتبطة بكوفيد-19. من المهم الاستمرار في اتباع إرشادات الصحة العامة، مثل ارتداء الأقنعة وممارسة نظافة اليدين بشكل جيد، من أجل التخفيف من انتشار الفيروس وحماية أنفسنا والآخرين.