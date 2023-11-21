ما هي الآثار الجانبية الأكثر خطورة للقاحات كوفيد؟

مع استمرار حملات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) في جميع أنحاء العالم، ظهرت مخاوف بشأن الآثار الجانبية المحتملة. في حين أن غالبية متلقي اللقاح يعانون من ردود فعل خفيفة ومؤقتة فقط، فمن المهم معالجة الآثار الجانبية الأكثر خطورة التي تم الإبلاغ عنها. نقدم هنا نظرة عامة على أهم الأحداث السلبية المرتبطة بلقاحات فيروس كورونا.

1. الحساسية المفرطة: الحساسية المفرطة هي رد فعل تحسسي شديد يمكن أن يحدث خلال دقائق أو ساعات بعد تلقي اللقاح. على الرغم من أنه نادر للغاية، إلا أنه يمكن أن يسبب صعوبة في التنفس، وتورم الوجه والحلق، وسرعة ضربات القلب، والدوخة. مقدمو الرعاية الصحية مستعدون جيدًا لإدارة التفاعلات الحساسية ولديهم المعدات والأدوية اللازمة لعلاجها.

2. التهاب عضلة القلب والتهاب التامور: تم الإبلاغ عن حالات التهاب عضلة القلب (التهاب عضلة القلب) والتهاب التامور (التهاب البطانة المحيطة بالقلب)، خاصة عند الشباب الذكور، بعد تلقي لقاحات mRNA COVID. هذه الحالات نادرة أيضًا وعادةً ما يتم حلها بالعلاج الطبي. ولا تزال فوائد التطعيم تفوق مخاطره، خاصة بالنظر إلى المضاعفات المحتملة لكوفيد-19 نفسه.

3. جلطات الدم: في حالات نادرة، ارتبطت بعض لقاحات فيروس كورونا باضطرابات تخثر الدم، مثل تخثر الجيوب الأنفية الوريدية الدماغية (CVST) أو تخثر الدم مع متلازمة نقص الصفيحات (TTS). تتضمن هذه الحالات تكوين جلطات دموية في مناطق معينة من الجسم ويمكن أن تكون خطيرة. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن حدوث هذه الأحداث نادر للغاية، وأن فوائد التطعيم في الوقاية من حالات كوفيد-19 الشديدة تفوق المخاطر.

أسئلة وأجوبة:

س: هل هذه الآثار الجانبية شائعة؟

ج: لا، هذه الآثار الجانبية الخطيرة نادرة للغاية. تعاني الغالبية العظمى من متلقي اللقاح من ردود فعل خفيفة ومؤقتة فقط، مثل الألم في موقع الحقن، أو التعب، أو أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا.

س: هل يمكن لأي شخص تجربة هذه الآثار الجانبية؟

ج: في حين أن أي شخص يمكن أن يتعرض لهذه الآثار الجانبية، إلا أن مجموعات معينة، مثل الذكور الشباب المصابين بالتهاب عضلة القلب والتهاب التامور، قد يكون لديهم خطر أعلى قليلاً. ومع ذلك، فإن المخاطر الإجمالية لا تزال منخفضة للغاية.

س: ماذا علي أن أفعل إذا واجهت أيًا من هذه الآثار الجانبية؟

ج: إذا شعرت بأي أعراض حادة أو مثيرة للقلق بعد تلقي لقاح كوفيد، فاطلب رعاية طبية فورية. إن المتخصصين في الرعاية الصحية مجهزون للتعامل مع هذه الأحداث السلبية النادرة وعلاجها.

في الختام، على الرغم من وجود آثار جانبية خطيرة مرتبطة بلقاحات كوفيد، إلا أنها نادرة للغاية. إن فوائد التطعيم في الوقاية من الأمراض الخطيرة، والاستشفاء، والوفاة بسبب كوفيد-19 تفوق بكثير المخاطر. من الضروري استشارة المتخصصين في الرعاية الصحية والاعتماد على المعلومات الدقيقة عند اتخاذ القرارات بشأن التطعيم.