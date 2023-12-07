ملخص:

الذكاء الاصطناعي (AI) هو مجال سريع التطور ولديه القدرة على إحداث ثورة في مختلف الصناعات. ومع ذلك، لضمان تطوره المسؤول والأخلاقي، هناك ثلاث قواعد أساسية تحكم أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتشمل هذه القواعد الشفافية والمساءلة والعدالة. ومن خلال الالتزام بهذه المبادئ، يمكن تسخير الذكاء الاصطناعي لإفادة المجتمع مع تقليل المخاطر والتحيزات المحتملة.

ما هي القواعد الثلاثة للذكاء الاصطناعي؟

1. الشفافية: تشير الشفافية إلى انفتاح ووضوح أنظمة الذكاء الاصطناعي. إنه ينطوي على جعل عملية صنع القرار لخوارزميات الذكاء الاصطناعي مفهومة وقابلة للتفسير للبشر. تتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشفافة للمستخدمين فهم كيفية اتخاذ القرارات، مما يوفر نظرة ثاقبة للمنطق الأساسي والبيانات المستخدمة. تعتبر هذه القاعدة ضرورية لبناء الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي ولضمان عدم النظر إليها على أنها صناديق سوداء.

2. المسائلة: تؤكد المساءلة على مسؤولية مطوري الذكاء الاصطناعي وموزعيه ومستخدميه عن إجراءات ونتائج أنظمة الذكاء الاصطناعي. ويتضمن إنشاء آليات لتتبع وتقييم أداء خوارزميات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية في حالة حدوث أي عواقب سلبية. تضمن المساءلة تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي واستخدامها بطريقة تتوافق مع المعايير القانونية والأخلاقية والمجتمعية.

3. عدالة: تهدف العدالة في الذكاء الاصطناعي إلى منع التحيز والتمييز في عمليات صنع القرار. ينبغي تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي بحيث تعامل جميع الأفراد بإنصاف ودون تحيز، بغض النظر عن العرق أو الجنس أو العمر أو غيرها من الخصائص المحمية. تتضمن العدالة أيضًا معالجة التحيزات الموجودة في بيانات التدريب والخوارزميات لتجنب إدامة الممارسات التمييزية. يعد ضمان العدالة في الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا لتعزيز المساواة ومنع تضخيم التحيزات المجتمعية.

الأسئلة الأكثر شيوعا:

س: ما أهمية الشفافية في الذكاء الاصطناعي؟

ج: الشفافية أمر بالغ الأهمية في الذكاء الاصطناعي لبناء الثقة والتفاهم. فهو يسمح للمستخدمين بفهم كيفية اتخاذ القرارات، واكتشاف التحيزات المحتملة، وضمان المساءلة. تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي الشفافة أيضًا على تسهيل الامتثال التنظيمي والاستخدام الأخلاقي لتقنيات الذكاء الاصطناعي.

س: كيف يمكن ضمان المساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي؟

ج: يمكن ضمان المساءلة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال تدابير مختلفة. ويتضمن ذلك وضع مبادئ توجيهية ومعايير واضحة لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره، وإجراء عمليات تدقيق وتقييم منتظمة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وتنفيذ آليات لمعالجة أي مشكلات أو تحيزات محتملة قد تنشأ.

س: ما أهمية العدالة في الذكاء الاصطناعي؟

ج: إن العدالة في الذكاء الاصطناعي أمر ضروري لمنع التمييز والتحيز. ومن خلال تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تعامل جميع الأفراد بإنصاف، يمكننا تجنب إدامة عدم المساواة المجتمعية وضمان تكافؤ الفرص للجميع. وتساعد العدالة أيضًا على بناء الثقة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدامها الأخلاقي.

س: هل هذه القواعد ملزمة قانونا؟

ج: في الوقت الحالي، هذه القواعد ليست ملزمة قانونًا عالميًا. ومع ذلك، هناك مناقشات وجهود مستمرة لتطوير اللوائح والمبادئ التوجيهية التي تعزز الشفافية والمساءلة والعدالة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. تعمل الحكومات والمنظمات والباحثون بنشاط على إنشاء أطر أخلاقية لتطوير الذكاء الاصطناعي ونشره.

مصادر:

– المنتدى الاقتصادي العالمي : https://www.weforum.org/agenda/2020/01/ethical-ai-3-principles/

– مراجعة تكنولوجيا معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: https://www.technologyreview.com/2020/02/25/905783/ai-ethics-7-rules/

- المفوضية الاوروبية: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai