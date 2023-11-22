ما التطبيقات التي تمنع التطبيقات الأخرى من استخدام البيانات؟

في العصر الرقمي اليوم، حيث يصل استهلاك البيانات إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، ليس من غير المألوف أن تلتهم هواتفنا الذكية بياناتنا المحمولة الثمينة دون أن ندرك ذلك. سواء أكان الأمر يتعلق بتحديث التطبيقات في الخلفية، أو التحديثات التلقائية، أو ببساطة التطبيقات المتعطشة للبيانات، يمكن أن تتضاءل خطط البيانات لدينا بسرعة، مما يتركنا أمام فواتير باهظة أو سرعات إنترنت بطيئة. ولحسن الحظ، هناك تطبيقات متاحة يمكنها مساعدتنا في التحكم في استخدامنا للبيانات ومنع التطبيقات الأخرى من استهلاكها.

تعريف المصطلحات:

- البيانات: في سياق هذه المقالة، تشير البيانات إلى مقدار النطاق الترددي للإنترنت الذي تستهلكه التطبيقات والخدمات الموجودة على الجهاز المحمول.

– التطبيق: اختصار للتطبيق، التطبيق هو برنامج مصمم لأداء مهام محددة أو تقديم خدمات محددة على جهاز محمول.

أدوات حظر التطبيقات:

إحدى فئات التطبيقات التي يمكن أن تساعدنا في إدارة استخدامنا للبيانات هي أدوات حظر التطبيقات. تتيح هذه التطبيقات للمستخدمين حظر أو تقييد تطبيقات معينة بشكل انتقائي من الوصول إلى الإنترنت أو استخدام البيانات في الخلفية. ومن خلال القيام بذلك، فإنها تساعد في الحفاظ على البيانات ومنع استهلاك البيانات غير المرغوب فيها. تتضمن بعض أدوات حظر التطبيقات الشائعة NetGuard وNoRoot Firewall وAdGuard.

تطبيقات توفير البيانات:

هناك نوع آخر من التطبيقات التي يمكن أن تساعد في الحد من استخدام البيانات وهي تطبيقات توفير البيانات. تعمل هذه التطبيقات عن طريق ضغط البيانات قبل أن تصل إلى جهازك، مما يقلل من كمية البيانات المطلوبة لتحميل صفحات الويب والصور ومقاطع الفيديو. يمكنهم أيضًا حظر الإعلانات المشهورة باستهلاك البيانات. تتضمن أمثلة تطبيقات توفير البيانات Opera Max وGoogle's Datally وOnavo Extend.

أسئلة وأجوبة:

س: هل تمنع هذه التطبيقات التطبيقات الأخرى تمامًا من استخدام البيانات؟

ج: على الرغم من أن هذه التطبيقات يمكن أن تقلل بشكل كبير من استخدام البيانات، إلا أنها قد لا توقف استهلاك البيانات بالكامل. قد لا تزال بعض العمليات والتطبيقات الأساسية على مستوى النظام تتطلب الوصول إلى البيانات.

س: هل يمكن لهذه التطبيقات حظر تطبيقات معينة من استخدام البيانات الموجودة على أجهزة iOS؟

ج: نظرًا لإجراءات الأمان الصارمة التي تطبقها شركة Apple، تتمتع أدوات حظر التطبيقات وتطبيقات توفير البيانات بوظائف محدودة على أجهزة iOS. ومع ذلك، لا يزال بإمكان بعض التطبيقات المساعدة في مراقبة استخدام البيانات وإدارته.

س: هل هذه التطبيقات مجانية للاستخدام؟

ج: تقدم العديد من أدوات حظر التطبيقات وتطبيقات توفير البيانات إصدارات مجانية بميزات محدودة. غالبًا ما تتوفر الإصدارات المميزة ذات الميزات الإضافية مقابل رسوم.

في الختام، إذا وجدت نفسك تكافح باستمرار مع التطبيقات المتعطشة للبيانات، ففكر في استخدام أدوات حظر التطبيقات أو تطبيقات توفير البيانات لاستعادة التحكم في استخدام بياناتك. يمكن أن تساعدك هذه التطبيقات على توفير المال، ومنع الزيادة غير المتوقعة في البيانات، وضمان تجربة تصفح أكثر سلاسة على الهاتف المحمول.