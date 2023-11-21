ما هو عمر لقاح الهربس النطاقي؟

وفي السنوات الأخيرة، كان هناك تركيز متزايد على الوقاية من الأمراض من خلال التطعيم. أحد هذه اللقاحات التي جذبت الاهتمام هو لقاح القوباء المنطقية. القوباء المنطقية، المعروف أيضًا باسم الهربس النطاقي، هو طفح جلدي مؤلم يسببه فيروس الحماق النطاقي، وهو نفس الفيروس الذي يسبب جدري الماء. يعد اللقاح وسيلة فعالة لتقليل خطر الإصابة بالقوباء المنطقية ومضاعفاتها. ولكن في أي عمر يكون لقاح القوباء المنطقية خاليًا؟

أسئلة وأجوبة:

س: ما هو لقاح القوباء المنطقية؟

ج: لقاح القوباء المنطقية هو إجراء وقائي يساعد على الحماية من تطور القوباء المنطقية. يحتوي على شكل مضعف من فيروس الحماق النطاقي، الذي يحفز جهاز المناعة على إنتاج أجسام مضادة لمحاربة الفيروس.

س: من هو المؤهل للحصول على لقاح القوباء المنطقية؟

ج: في معظم البلدان، يوصى بلقاح القوباء المنطقية للأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق. ومع ذلك، قد تختلف الأهلية اعتمادًا على الإرشادات المحددة التي تضعها السلطات الصحية في كل بلد.

س: هل لقاح القوباء المنطقية مجاني؟

ج: يمكن أن يختلف توفر لقاح القوباء المنطقية وتكلفته حسب البلد ونظام الرعاية الصحية الخاص به. في بعض البلدان، قد يتم توفير اللقاح مجانًا لفئات عمرية معينة كجزء من برنامج التحصين الوطني. ومع ذلك، في حالات أخرى، قد يحتاج الأفراد إلى دفع ثمن اللقاح أو تغطيته من خلال تأمينهم الصحي.

س: لماذا يوصى بلقاح القوباء المنطقية لكبار السن؟

ج: يزداد خطر الإصابة بالقوباء المنطقية مع تقدم العمر، خاصة بعد سن الخمسين. يكون كبار السن أكثر عرضة للإصابة بأعراض ومضاعفات شديدة من القوباء المنطقية، مثل الألم العصبي التالي للهربس، الذي يسبب ألمًا طويل الأمد. يساعد اللقاح على تقليل خطر الإصابة بالقوباء المنطقية والمضاعفات المرتبطة به.

من المهم التشاور مع متخصصي الرعاية الصحية أو السلطات الصحية المحلية لتحديد الإرشادات المحددة ومدى توفر لقاح القوباء المنطقية في منطقتك. يمكنهم تقديم معلومات دقيقة بشأن الأهلية والتكلفة وأي متطلبات أخرى لتلقي اللقاح. تذكر أن الوقاية دائمًا خير من العلاج، وأن التطعيم ضد القوباء المنطقية يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر هذه الحالة المؤلمة.