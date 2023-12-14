رحيل اتصالات المحيط يمثل نهاية العصر في حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي

ملخص:

بعد 33 عامًا من جذب الجماهير في حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي، تودع شركة Ocean Connections عرضها المحبوب للفقمات وأسد البحر. وأعربت المؤسس شيلي بالمان عن حزنها للرحيل الذي استلزمته الحاجة الملحة لإصلاح حوض السباحة في حديقة الحيوان. حدث تسرب في المسبح، الذي يبلغ عمره 37 عامًا، مما أثر بشكل مباشر على صحة الحيوانات. ومع ذلك، لا يزال بالمان يأمل في أن تقوم حديقة الحيوان بإجراء التحسينات اللازمة لتجديد وتحديث حوض السباحة. في هذه الأثناء، سيتم نقل فناني الأداء ذوي الزعانف إلى منشآت شقيقة، حيث يتوجه البعض إلى هيرشي بارك في بنسلفانيا ويجتمع أحدهم مع صديق قديم في ميرتل بيتش.

تأثير دائم على المجتمع:

في حين أن شركة Ocean Connections قد تغادر ميلووكي، إلا أن تأثيرها التعليمي على المجتمع سوف يستمر. تعتز العائلات، مثل عائلة Boelks من روكفورد، إلينوي، بالارتباط العاطفي الذي كونته مع عروض الفقمات وأسود البحر على مر السنين. أنجيلا بويلك، التي حضرت العرض عندما كانت طفلة والآن تحضر أطفالها، تفكر في الذكريات والحب لهذه المخلوقات التي تنقلها إلى الجيل القادم. لقد أحدثت شركة Ocean Connections فرقًا في المجتمع، حيث أثرت على حياة الحيوانات والناس على حدٍ سواء.

أتطلع قدما:

بينما تودع شركة Ocean Connections، فإن رحيلها يمثل نهاية حقبة في حديقة حيوان مقاطعة ميلووكي. تعرب مؤسسة العرض، شيلي بالمان، عن امتنانها للدعم وتعترف بالتأثير الذي أحدثوه في المجتمع. مع الآمال في أن تقوم حديقة الحيوان بإجراء التحسينات اللازمة، هناك ترقب لمناطق الجذب المائية المستقبلية التي ستستمر في إلهام وتثقيف الزوار. في حين أن عرض الفقمة وأسد البحر قد يكون قد اقترب من نهايته، إلا أن إرث Ocean Connections لا يزال قائمًا.