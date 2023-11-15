قوبل إنكار Western Digital لمشكلات الأجهزة مع SanDisk Pro ومحركات أقراص الحالة الصلبة الخارجية الأخرى بالتشكيك في مجتمع التكنولوجيا. في حين تدعي الشركة أن مشاكل البرامج الثابتة كانت السبب الجذري للفشل، فإن خبراء استعادة البيانات والعملاء لديهم وجهة نظر مختلفة.

وفقًا لماركوس هافيل، المدير الإداري لشركة Attingo، وهي شركة بارزة لاستعادة البيانات، فقد أظهرت محركات أقراص SSD الفاشلة من Western Digital مشكلات متعددة في الأجهزة. ويشير هافيل إلى عدم التطابق بين أحجام المكونات ولوحات الدوائر، مما يؤدي إلى اتصالات غير مستقرة وارتفاع درجة الحرارة. تشكل جودة اللحام المستخدم في محركات الأقراص هذه مشكلة أيضًا، حيث أنها تميل إلى تكوين فقاعات، مما يجعلها عرضة للكسر.

على الرغم من تأكيد ويسترن ديجيتال أن مشكلات البرامج الثابتة هي السبب، تشير ملاحظات Häfele إلى أن الإصدارات الحديثة من محركات أقراص SSD قد تم تعديلها عن طريق إضافة راتنجات إيبوكسي إضافية. يشير هذا إلى أن الشركة المصنعة قد تكون على علم بعيوب الأجهزة وحاولت معالجتها. ومع ذلك، فإن هذه التعديلات لم تمنع محركات الأقراص من الفشل.

دفعت التقارير المستمرة عن فشل SSD العملاء إلى البحث عن خدمات استعادة البيانات من شركات مثل Attingo. إن إصرار Western Digital على مشاكل البرامج الثابتة يتجاهل المشكلات المستمرة في موديلاتها الأحدث.

ومع استمرار النقاش، يظل السؤال دون إجابة: هل ترجع حالات الفشل حقًا إلى مشكلات في البرامج الثابتة، أم أن مشكلات الأجهزة تلعب دورًا مهمًا؟ وبينما تحافظ شركة Western Digital على موقفها، فإن الأدلة التي قدمها Häfele وآخرون تثير الشكوك حول ادعاءات الشركة.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي عيوب الأجهزة التي تمت ملاحظتها في محركات أقراص SSD الخاصة بـ Western Digital؟

ج: لاحظ خبراء استعادة البيانات عدم التطابق بين أحجام المكونات ولوحات الدوائر، بالإضافة إلى استخدام لحام منخفض الجودة يشكل فقاعات، مما يضر بسلامة محرك الأقراص.

س: هل قامت Western Digital بإجراء أي تعديلات لمعالجة مشكلات الأجهزة هذه؟

ج: تم تعديل الإصدارات الأخيرة من محركات أقراص SSD بإضافة المزيد من راتنجات الإيبوكسي، مما يشير إلى أن الشركة المصنعة قد تكون على علم بالعيوب وتحاول تصحيحها.

س: هل الفشل يرجع فقط إلى مشاكل البرامج الثابتة؟

ج: تدعي Western Digital أن مشكلات البرامج الثابتة كانت مسؤولة عن حالات الفشل، ولكن الأدلة المقدمة من خبراء مثل Markus Häfele تشير إلى أن مشكلات الأجهزة قد تكون أيضًا من العوامل المساهمة بشكل كبير.