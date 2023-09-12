احصل على وصول حصري إلى Beeper من خلال النشرة الإخبارية لـ 9to5Google

Beeper، التطبيق الذي يسمح لك بدمج جميع تطبيقات الدردشة الخاصة بك في مكان واحد، اكتسب شعبية بفضل دعمه لـ Google messages RCS وiMessage من Apple. ومع ذلك، لا يزال التطبيق متاحًا للدعوة فقط. لحسن الحظ، لقد عقدنا شراكة مع Beeper لنقدم لقرائنا فرصة الوصول الحصري. وإليك كيف يمكنك الحصول على دعوة.

تفتخر Beeper بقدرتها على ربط تطبيقات المراسلة المختلفة، بما في ذلك WhatsApp وSignal وTelegram وGoogle Chat والمزيد. ما يميز Beeper هو دعمه عبر الأنظمة الأساسية لـ iMessage وGoogle messages RCS. من خلال ربط حساباتك، يمكنك استخدام iMessage على Android وRCS على iPhone، وهي ميزة جذابة. ضع في اعتبارك أن استخدام تكامل iMessage يتطلب تسجيل الدخول إلى معرف Apple الخاص بك من خلال Beeper، الأمر الذي قد يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية. من ناحية أخرى، تعد تطبيقات مثل رسائل Google أقل تدخلاً، لأنها تعتمد على طرق الربط الحالية.

تم إنشاء التطبيق بواسطة Eric Migicovsky، مؤسس Pebble، وهو مدعوم بسياسة خصوصية مفصلة لمعالجة أي مخاوف قد تكون لدى المستخدمين.

على الرغم من أن Beeper مجاني حاليًا للاستخدام، إلا أنه لا يزال يقتصر على قائمة انتظار للمستخدمين الجدد. على الرغم من أن الإحالات متاحة الآن لدعوة ما يصل إلى خمسة مستخدمين إضافيين، إلا أن الوصول إليها لا يزال يمثل تحديًا. هذا هو المكان الذي نأتي فيه.

يسعدنا أن نقدم 500 دعوة من Beeper حصريًا لقرائنا الأوفياء. ولضمان العدالة، سيتم توزيع الدعوات على أساس أسبقية الحضور من خلال النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني.

يتم نشر نشرتنا الإخبارية ثلاث مرات في الأسبوع، أيام الثلاثاء والجمعة والأحد. يتلقى المشتركون محتوى حصريًا ورؤى حول آخر الأخبار والآراء مباشرةً في بريدهم الوارد. سنقوم هذا الأسبوع بتضمين رابط إحالة Beeper الخاص بنا في نشرتنا الإخبارية حتى نفاد الدعوات. سيكون الرابط متاحًا فقط من خلال النشرة الإخبارية عبر البريد الإلكتروني، لذا تأكد من الاشتراك للحصول على فرصتك في الوصول إلى Beeper.

لا تفوت هذه الفرصة لربط جميع تطبيقات الدردشة الخاصة بك في مكان واحد مع Beeper. ترقبوا نشرتنا الإخبارية الأولى لهذا الأسبوع، والتي سيتم إرسالها بعد ظهر يوم الثلاثاء (بتوقيت المحيط الهادئ).

مصادر:

9to5Google: (المادة المصدر)