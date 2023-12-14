15 أطعمة غنية بالألياف لتحسين صحة الجهاز الهضمي في Trader Joe's

تعتبر الألياف عنصرًا أساسيًا في النظام الغذائي الصحي، وهي معروفة بقدرتها على دعم صحة الجهاز الهضمي وتعزيز الشعور بالامتلاء. توفر Trader Joe's، وهي سلسلة بقالة شهيرة معروفة بعروضها الفريدة والصحية، مجموعة واسعة من الخيارات الغنية بالألياف. في هذه المدونة، سنستكشف 15 من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف المتوفرة في Trader Joe's.

1. خبز الجاودار

يقدم Trader Joe's مجموعة مختارة من خبز الجاودار، وهو ليس لذيذًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف. يمكن الاستمتاع بها كساندويتش أو مع التغميسات المفضلة لديك.

2. الحمص

الحمص، المعروف أيضًا باسم حبوب الحمص، عبارة عن بقوليات متعددة الاستخدامات وغنية بالألياف يتم تقديمها في Trader Joe's. يمكنك استخدامها في السلطات أو الحساء أو حتى صنع الحمص محلي الصنع.

3. بذور الكتان

بذور الكتان هي قوة غذائية مليئة بالألياف. أضفها إلى العصائر أو المخبوزات أو رشها على السلطات للحصول على دفعة إضافية من الألياف.

4. معكرونة القمح الكامل

استبدل المعكرونة العادية بمكرونة القمح الكامل من Trader Joe's. فهو لا يحتوي على نسبة عالية من الألياف فحسب، بل يوفر أيضًا العناصر الغذائية الأساسية.

5. عين الجمل

الجوز ليس مجرد وجبة خفيفة لذيذة ولكنه أيضًا مصدر جيد للألياف. قم بدمجها في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى سلطاتك أو استخدامها كطبقة علوية لدقيق الشوفان.

6. حبوب الكلى

يقدم Trader Joe's الفاصوليا الغنية بالألياف وتعد إضافة رائعة لأطباق متنوعة مثل الفلفل الحار أو اليخنة أو سلطات الفاصوليا.

7. الأرز البني

اختر الأرز البني بدلًا من الأرز الأبيض للحصول على نسبة عالية من الألياف. يقدم Trader Joe's مجموعة متنوعة من خيارات الأرز البني للاختيار من بينها.

8. كرنب بروكسل

براعم بروكسل ليست غنية بالألياف فحسب، بل مليئة أيضًا بالفيتامينات والمعادن. قم بشويها مع القليل من زيت الزيتون والخل البلسمي للحصول على طبق جانبي لذيذ وصحي.

9. قلوب القنب

تعتبر قلوب القنب مصدرًا ممتازًا للألياف وأحماض أوميغا 3 الدهنية. رشها على الزبادي أو دقيق الشوفان أو السلطات لتعزيز كمية الألياف التي تتناولها.

10. مزيج الكينوا والأرز البني

يقدم Trader Joe's مزيجًا مناسبًا من الكينوا والأرز البني الذي يوفر كمية جيدة من الألياف. يمكن استخدامه كقاعدة لأوعية الحبوب أو كطبق جانبي.

11. العنب البري

التوت الأزرق ليس لذيذًا فحسب، بل يحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف. استمتع بها كوجبة خفيفة، أو أضفها إلى العصائر، أو قم بدمجها في وصفات الخبز الخاصة بك.

12. سبليت بازيلا

البازلاء المقسومة هي من البقوليات الغنية بالألياف والتي يمكنك العثور عليها في Trader Joe's. إنها مثالية لصنع الحساء اللذيذ أو اليخنة أو الكاري النباتي.

13. أرز القرنبيط

يقدم Trader Joe's أرز القرنبيط، وهو بديل منخفض الكربوهيدرات وعالي الألياف للأرز التقليدي. استخدمه في البطاطس المقلية، أو لفائف السوشي الخالية من الحبوب، أو كطبق جانبي.

14. الكمثرى

الكمثرى هي فاكهة لذيذة تحتوي بشكل طبيعي على نسبة عالية من الألياف. استمتع بها بمفردها أو أضف شرائح إلى السلطات ودقيق الشوفان للحصول على دفعة إضافية من الألياف.

15. سبانخ

السبانخ عبارة عن ورق أخضر غني بالمغذيات ويحتوي أيضًا على نسبة عالية من الألياف. قم بإدراجه في نظامك الغذائي عن طريق إضافته إلى السلطات أو العصائر أو تقليبه كطبق جانبي.

إن دمج هذه الأطعمة الغنية بالألياف من Trader Joe's في نظامك الغذائي يمكن أن يحسن بشكل كبير صحة الجهاز الهضمي والرفاهية العامة. تذكر أن تزيد كمية الألياف التي تتناولها تدريجيًا وتبقى رطبًا عن طريق شرب الكثير من الماء. تسوق سعيد وتناول طعام صحي!