كيفية تجنب كوارث الزفاف في اللحظة الأخيرة: نصيحة مفيدة للعرائس

عندما يتعلق الأمر بالتخطيط لحفل الزفاف، تعلم معظم العرائس أن المشكلات غير المتوقعة يمكن أن تنشأ في أي وقت. ومع ذلك، شاركت كورتني برادلي، التي نصبت نفسها كصديقة زفاف، نصيحة قيمة للمساعدة في تجنب كوارث الزفاف في اللحظة الأخيرة. انتقل برادلي إلى TikTok لتقديم المشورة للعرائس حول أفضل طريقة لمنع لحظات "إطفاء الحرائق" قبل أن يقول "أوافق".

وفقًا لبرادلي، يكمن المفتاح في كيفية التعامل مع وصول الطرود التي تسبق يومك الكبير. إن فتح الطرود فور وصولها يمكن أن ينقذك من الصداع المحتمل في اللحظة الأخيرة. من خلال متابعة الشحنات الواردة، يمكن للعرائس معالجة أي مشاكل أو عناصر مفقودة بسرعة قبل فوات الأوان.

بدلاً من تخزين جميع الطرود الخاصة بك دون فتحها حتى اللحظة الأخيرة، يقترح برادلي التعامل مع كل عملية تسليم بمجرد وصولها. بهذه الطريقة، إذا كانت هناك أية مشكلات تتعلق بالمحتويات، مثل عنصر خاطئ أو ملحق مفقود، فلديك متسع من الوقت للاتصال بالبائع وحل المشكلة.

ومن خلال تنفيذ هذه الإستراتيجية البسيطة، يمكن للعرائس التأكد من أن كل ما طلبنه صحيح ومحسوب قبل يوم زفافهن بوقت طويل. وهذا لا يساعد على تقليل التوتر فحسب، بل يوفر أيضًا راحة البال، مع العلم أن جميع العناصر الضرورية موجودة.

لذا، في المرة القادمة عندما تكونين مشغولة بالتخطيط لحفل الزفاف، لا تقللي من أهمية فتح الطرود فور وصولها. قد يبدو الأمر وكأنه مهمة صغيرة، لكنه يمكن أن يحدث فرقًا كبيرًا في منع أي كوارث محتملة في حفل الزفاف في اللحظة الأخيرة.

مصادر:

– فيديو كورتني برادلي على TikTok

– نوفا إم باجامونتي، Dailymail.Com.