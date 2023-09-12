اكتشاف جديد: تلميحات عن الحياة على كوكب خارج المجموعة الشمسية يبعد 120 سنة ضوئية

اكتشف العلماء باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي وجود جزيء يسمى ثنائي ميثيل كبريتيد (DMS) في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية يعرف باسم K2-18 b. في حين يتم إنتاج DMS في المقام الأول عن طريق العوالق النباتية على الأرض، فإن وجودها على هذا الكوكب البعيد يشير إلى إمكانية وجود الحياة. ورصد التلسكوب، الذي تديره وكالة ناسا ووكالات الفضاء الأوروبية والكندية، الكوكب الخارجي الموجود في كوكبة الأسد، الذي تبلغ كتلته تسعة أضعاف كتلة الأرض تقريبًا. بالإضافة إلى DMS، وجدت الدراسة أيضًا وفرة من الجزيئات الحاملة للكربون مثل الميثان وثاني أكسيد الكربون.

ويدعم هذا الاكتشاف النظرية القائلة بأن K2-18 b هو كوكب هيسيان، وهو نوع من الكواكب الخارجية يعتقد أن لها غلاف جوي غني بالهيدروجين معلق فوق المحيط. يشرح عالم الفلك نيكو مادهوسودان من جامعة كامبريدج أن DMS فريد من نوعه بالنسبة للأرض، ومن المتوقع أن يكون بمثابة توقيع حيوي جيد للكواكب الخارجية الصالحة للسكن.

ومع ذلك، حذر العلماء المشاركون في البحث من أن الأدلة التي تدعم وجود DMS على K2-18 b هي أدلة أولية وتتطلب مزيدًا من التحقق من الصحة. سيتم إجراء ملاحظات المتابعة باستخدام تلسكوب جيمس ويب الفضائي لتأكيد هذه النتائج.

الطريقة التي يستخدمها فريق البحث تسمى التحليل الطيفي للإرسال. تتضمن هذه التقنية تحليل ضوء النجم أثناء مروره عبر الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية. ومن خلال فحص الأطوال الموجية للضوء التي تمتصها الجزيئات الموجودة في الغلاف الجوي، يستطيع علماء الفلك تحديد التركيب الجزيئي للكوكب الخارجي.

تمثل هذه الدراسة المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف غاز الميثان والهيدروكربونات في الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية باستخدام التحليل الطيفي للإرسال. ويشير غياب جزيئات مثل الأمونيا وأول أكسيد الكربون، إلى جانب وجود الميثان وثاني أكسيد الكربون، إلى احتمال وجود محيط تحت سطح K2-18 b.

يدور K2-18 b حول نجم قزم بارد في المنطقة الصالحة للسكن، حيث من المحتمل وجود الماء السائل على سطح الكوكب. ومع ذلك، فإن درجة حرارة الماء وصلاحية الكوكب للسكن لا تزال غير معروفة. هناك حاجة إلى مزيد من الملاحظات لتحديد الظروف اللازمة للحياة على هذا الكوكب البعيد خارج المجموعة الشمسية.

المصدر: جامعة كامبريدج، مجلة الفيزياء الفلكية