ثابت هابل: كشف معدل توسع الكون

في سعيهم لفهم تطور الكون ومصيره، يعتمد العلماء على ثابت هابل، الذي يقيس المعدل الذي يتوسع به الكون. ومع ذلك، يوجد تناقض مستمر يعرف باسم "توتر هابل" بين القيم المقاسة للثابت وتلك التي تنبأت بها نظرية الانفجار الأعظم.

للحصول على فهم أوضح لهذا التوتر، لجأ علماء الفلك إلى تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا. استخدم آدم ريس الحائز على جائزة نوبل وزملاؤه من جامعة جونز هوبكنز ومعهد علوم التلسكوب الفضائي ملاحظات ويب لتحسين دقة القياسات المحلية لثابت هابل.

إحدى الأدوات الأساسية المستخدمة في هذه القياسات هي دراسة المتغيرات القيفاوية، وهي نجوم نابضة تعمل كعلامات مسافة موثوقة. تتميز النجوم القيفاوية بأنها مشرقة بشكل استثنائي وتخضع لتقلبات في الحجم تتوافق مع لمعانها الجوهري. ومن خلال مراقبة سطوع النجوم القيفاوية وانزياحاتها نحو الأحمر في المجرات البعيدة، يستطيع علماء الفلك تحديد معدل توسع الكون.

ومع ذلك، فإن كثافة النجوم في المجرات من وجهة نظرنا غالبا ما تعقد هذه الملاحظات. لقد مهد إطلاق تلسكوب هابل الفضائي في عام 1990 الطريق لتحليل أفضل للقيفاويات، حيث يمكنه تحديد المتغيرات الفردية حتى في المجرات التي تبعد أكثر من مائة مليون سنة ضوئية.

ومع ذلك، فإن جمع البيانات في الجزء القريب من الأشعة تحت الحمراء من الطيف أمر بالغ الأهمية لمراعاة التشويه الناجم عن الغبار المتداخل. هذا هو المكان الذي يتفوق فيه تلسكوب جيمس ويب الفضائي. تسمح رؤية ويب بالأشعة تحت الحمراء بفصل أكثر دقة للضوء القيفاوي عن النجوم المحيطة، مما يقلل من المزج ويحسن القياسات.

في بحثهم، جمع ريس وفريقه ملاحظات عن القيفاويات في خطوات مختلفة على طول سلم المسافة الكونية باستخدام ويب. من خلال معايرة اللمعان الحقيقي للقيفاويات في المجرات ذات المسافات المعروفة، يمكنهم بعد ذلك استخدام المستعرات الأعظم في تلك المجرات لمزيد من معايرة اللمعان الحقيقي. تساهم هذه القياسات المكررة في تحديد أكثر دقة لثابت هابل.

إن فهم ثابت هابل أمر حيوي في كشف أسرار توسع الكون ومصيره النهائي. تلعب قدرات ويب دورًا حاسمًا في تحسين فهمنا لهذه المعلمة الأساسية وكشف توتر هابل.

مصادر:

- تلسكوب جيمس ويب الفضائي التابع لناسا

– "ثابت هابل: كشف معدل تمدد الكون" (مقالة المصدر)