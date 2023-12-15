يغلق سوق بوسطن المتاجر وسط عمليات الإخلاء والمشاكل المالية

ملخص:

واجه سوق بوسطن، وهو سلسلة مطاعم دجاج مشوية كانت ذات شعبية كبيرة، سلسلة من عمليات الإغلاق وحالات الإخلاء في جميع أنحاء البلاد، مع حدوث عمليات الإغلاق الأخيرة في جنوب فلوريدا. أنهى المورد الرئيسي للسلسلة، شركة US Foods، اتفاقية التوزيع مع Boston Market بعد رفع دعوى قضائية تطالب فيها بالديون غير المسددة البالغة 11.6 مليون دولار. أدى ذلك إلى تدافع مديري المتاجر للعثور على موردين بديلين ونضالهم من أجل إبقاء المتاجر مليئة بالمكونات الضرورية. ونتيجة لذلك، لم تتمكن العديد من المواقع من دفع الإيجار، مما دفع أصحاب العقارات إلى رفع دعاوى قضائية للإخلاء.

ومع ذلك، فقد تركت عمليات الإغلاق الموظفين في وضع صعب، حيث يسعى العديد منهم للحصول على أجور غير مدفوعة الأجر عن الشهرين الأخيرين من عملهم. ولم تنجح الجهود المبذولة للاتصال بشركة بوسطن ماركت كوربوريشن ورئيسها جيغنيش "جاي" بانديا، الأمر الذي جعل العمال غير متأكدين من كيفية استرداد أرباحهم.

كان لعمليات الإغلاق والإخلاء تأثير كبير على متاجر بوسطن ماركت في جنوب فلوريدا. تعرضت المواقع في مقاطعات بروارد، وبالم بيتش، وميامي ديد لدعاوى إخلاء، مع استعادة الملاك لممتلكاتهم بسبب الإيجارات غير المدفوعة. تم وضع علامة على المتاجر بإشعارات الإخلاء، تاركة وراءها مستقبلًا غامضًا للسلسلة في المنطقة.

بالإضافة إلى الصعوبات المالية، واجه سوق بوسطن أيضًا انتقادات من العملاء فيما يتعلق بجودة الطعام والخدمة. وقد سلطت تعليقات وسائل التواصل الاجتماعي الضوء على خيبة الأمل إزاء الطعام ذي المظهر العام الذي يتم تقديمه في حاويات عادية، فضلاً عن عدم وجود عبوات ذات علامات تجارية مألوفة.

تنبع مشاكل سوق بوسطن من تاريخ من التغييرات في الملكية والتحديات المالية. على الرغم من أنها كانت تضم أكثر من 1,000 موقع، فقد شهدت السلسلة انخفاضًا، مع بقاء 326 متجرًا فقط في عام 2021. وقد طغت الدعاوى القضائية المقدمة من الموردين ومراجعات العملاء السلبية على الجهود المبذولة لتنشيط العلامة التجارية بعناصر القائمة الجديدة.

مع عمليات الإغلاق المتعددة والمشكلات المالية المستمرة، يظل مستقبل سوق بوسطن غير مؤكد. ستحتاج السلسلة إلى معالجة ديونها المستحقة وتحسين سمعتها لاستعادة ثقة الموظفين والعملاء على حد سواء.