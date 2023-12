لا شيء يثير اهتمامًا بهاتف جديد في مؤتمر MWC 2024

By

لا شيء، شركة التكنولوجيا المبتكرة، يثير الإثارة مع تأكيد مشاركتها في المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة (MWC) 2024 القادم. وقد أرسلت الشركة، المعروفة بنهجها غير التقليدي، دعوات صحفية تلمح إلى كشف كبير خلال مؤتمر التكنولوجيا في برشلونة. على الرغم من أن الدعوة لم تذكر صراحةً Nothing Phone 3، إلا أن المطلعين على الصناعة يتوقعون أن يكون هذا هو النظام الأساسي للظهور الأول الذي طال انتظاره.

على مر السنين، لم يستخدم أي شيء MWC كمنصة لعرض نماذج الهواتف الذكية السابقة. في MWC 2022، قامت الشركة بتشويق نموذج أولي لـ Nothing Phone 1، تلاه تأكيد المعالج لـ Nothing Phone 2 في MWC 2023. ومع عدم وجود أي شيء يثير ضجة بالفعل حول خططها لـ MWC 2024، يعتقد الخبراء أن الكشف عن Nothing Phone 3 الهاتف XNUMX محتمل جدًا.

بالإضافة إلى النموذج الرئيسي، تشير الشائعات إلى أن لا شيء قد يقدم متغيرًا أكثر بأسعار معقولة، وهو Nothing Phone 2a. إذا كانت هذه التكهنات صحيحة، فقد لا يستمتع الحاضرون في MWC بإعلان واحد فقط، بل بإعلانين مثيرين للهواتف الذكية.

ومع ذلك، فإن غرابة لا شيء تضيف عنصر عدم القدرة على التنبؤ إلى خططهم. وقد انخرطت الشركة سابقًا في استراتيجيات تسويقية غير عادية، حيث أطلقت خطوط ملابس وحتى بيرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجدل الدائر حول Nothing Chats قد ترك المراقبين في حالة تخمين حول الخطوة التالية للشركة. ومع ذلك، وبالنظر إلى السياق التاريخي لظهور Nothing السابق في MWC، فإن الأموال الذكية ظهرت لأول مرة في Nothing Phone 3.

في حين أن التفاصيل الملموسة حول Nothing Phone 3 وNothing Phone 2a لا تزال نادرة، يمكن لعشاق الصناعة أن يتوقعوا تكثيف التكهنات والشائعات مع اقتراب MWC. ترقبوا المزيد من التحديثات حيث نتوقع بفارغ الصبر عروض Nothing المثيرة في أحد أكبر المؤتمرات التقنية لهذا العام.