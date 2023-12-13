لا شيء يمهد الطريق لشيء خاص في MWC 2024

أعلنت شركة لا شيء، شركة التكنولوجيا المبتكرة، أنها ستستضيف حدثًا خلال المؤتمر العالمي للجوال (MWC) 2024 المرتقب. أثار الحدث، المقرر عقده في 27 فبراير في برشلونة، الإثارة لأنه قد يوفر نظرة خاطفة على المرتقب بشدة لا شيء الهاتف 3.

في حين أن الدعوة من لا شيء لا تشير صراحةً إلى Nothing Phone 3، يتوقع خبراء الصناعة أن تكون هذه هي اللحظة المناسبة للشركة لكشف النقاب عن أحدث هواتفها الذكية أو تقديم إعلان تشويقي مثير. لم يسبق لأي شيء استخدام MWC كمنصة للإعلانات المتعلقة بالهواتف الذكية، مما يشير إلى سابقة لعرض منتجاتهم في هذا الحدث.

تنتشر الشائعات أيضًا حول الإصدار المحتمل لـ Nothing Phone 2a، وهو إصدار أقل تكلفة من هاتفهم الذكي الرائد. إذا كانت هذه الشائعات صحيحة، فمن الممكن أن نرى هذا الطراز الصديق للميزانية إلى جانب Nothing Phone 3 في حدث MWC.

ومع ذلك، نظرًا لسجل Nothing الحافل باستراتيجيات التسويق غير المتوقعة مثل إطلاق الملابس والبيرة، فلا تزال هناك فرصة لأن يأخذ الحدث منعطفًا غير تقليدي. ومع النهج الغامض الذي تتبعه الشركة، فمن الصعب التنبؤ بخطوتها التالية. ومع ذلك، فإن تاريخ مشاركة Nothing في MWC يشير إلى احتمالية قوية للإعلانات المتعلقة بالهواتف الذكية.

كانت التفاصيل حول Nothing Phone 3 وNothing Phone 2a نادرة حتى الآن، ولكن مع اقتراب MWC، يمكننا أن نتوقع أن تصدر الشائعات المزيد من المعلومات. ترقبوا المزيد من التحديثات حول ما لا يخبئه لنا أي شيء في هذا الحدث المرتقب.