تعلن شركة Apple عن توفر نظام watchOS 10 بميزات مثيرة

خلال حدث إطلاق iPhone 15 من Apple، كشفت الشركة أن نظام watchOS 10 المرتقب سيكون متاحًا رسميًا في 18 سبتمبر. لا يعد هذا التحديث عملية تجميل مهمة لنظام watchOS فحسب، بل يعيد أيضًا ميزة "النظرات" المحبوبة من ساعة Apple Watch الأصلية.

أحد التغييرات الملحوظة في نظام watchOS 10 هو التحول من التركيز على التطبيقات الفردية إلى استخدام الأدوات على كل وجه ساعة. إن مجرد تدوير Digital Crown يمنح المستخدمين وصولاً سريعًا إلى ميزات متنوعة مثل أجهزة ضبط الوقت أو الموسيقى أو حتى حلقة البودكاست التي يتم بثها.

يبدو أن شركة Apple قد أخذت في الاعتبار الارتباك الذي يواجهه العديد من المستخدمين عند تعدد المهام على نظام watchOS. ومن خلال إعادة توجيه النظام الأساسي نحو مهام أبسط، بدلاً من التنقل عبر شاشات التطبيقات المتعددة، تصبح تجربة المستخدم أكثر سهولة. من الممكن أن تكون شركة Apple قد أدركت شعبية وجه ساعة Siri، الذي يوفر مجموعة مماثلة من الأدوات، وقررت الاستفادة من هذا المفهوم.

بالإضافة إلى وجوه الساعة الجديدة، Palette وWoodstock وSnoopy، يأتي نظام watchOS 10 مع العديد من التحسينات الأخرى. يتيح تطبيق النشاط للمستخدمين إضافة اختصارات زاوية، مما يوفر راحة أكبر. علاوة على ذلك، يقوم تطبيق Compass تلقائيًا بتسجيل موقع آخر اتصال خلوي، مما يضمن أنه يمكن للمستخدمين التراجع بسهولة لإجراء مكالمة طوارئ إذا لزم الأمر.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن watchOS 10 سيكون متوافقًا فقط مع Apple Watch Series 4 أو الطرازات الأحدث ويتطلب جهاز iPhone XS يعمل بنظام iOS 17.

مع إصدار watchOS 10، يمكن لمستخدمي Apple Watch التطلع إلى تجربة أكثر انسيابية وديناميكية. ابق على اطلاع بكل الأخبار من حدث Apple "Wonderlust" هنا.

التعاريف:

– watchOS: نظام التشغيل الذي طورته شركة آبل خصيصًا لساعتها الذكية Apple Watch.

- اللمحات: ميزة في ساعة Apple Watch الأصلية تتيح للمستخدمين عرض المعلومات الأساسية من التطبيقات دون الحاجة إلى فتحها.

- الأدوات: تطبيقات صغيرة ومدمجة توفر معلومات أو وظائف محددة على شاشة جهاز المستخدم.

مصادر:

– أبل (الإعلان الرسمي)