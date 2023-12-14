الزرزور: الباليه الجوي للطبيعة

ملخص: تعرض الصور الفوتوغرافية واللقطات الجذابة التي التقطها المصور الدنماركي سورين سولكير الجمال الساحر لطيور الزرزور أثناء انخراطها في تشكيلات طيران متزامنة تُعرف باسم التذمر. هذه العروض البهلوانية، التي تم تصويرها في كتاب سولكير القادم "زرزور"، تجسد أناقة وانسيابية الآلاف من طيور الزرزور التي تحلق عبر سماء الشفق في أوروبا. لا يعرض عمل سولكير فقط رقصات الباليه الجوية المذهلة التي تؤديها هذه الطيور، بل يقدم أيضًا نظرة عن قرب على ريشها من خلال الصور المجهرية. تتميز نفخات الزرزور بحركات منسقة للغاية وأشكال مثيرة للذكريات، وهي بمثابة استراتيجية دفاعية آسرة ضد الحيوانات المفترسة. إن استكشاف سولكير لهذه العروض الجماعية لا يحتفل بالمشهد البصري فحسب، بل يلقي الضوء أيضًا على الطبيعة المعقدة والغامضة لهذه التجمعات.

التذمر، رقصة جوية ساحرة

تنبض سماء الغسق بالحياة عندما تتلاقى آلاف طيور الزرزور، لتحول الجو إلى نسيج رائع من الأشكال والحركات. تُعرف هذه التجمعات باسم التذمر، وهي تأسر المتفرجين حيث تلتف الزرزور وتتحول في أنماط منسقة للغاية. يقوم كل طائر بتعديل طيرانه بسلاسة ليتناسب مع حركات جيرانه، مما يخلق تصميمًا سلسًا يتموج عبر السرب.

"زرزور" لسورين سولكير: احتفال بتحفة الطبيعة

في كتابه القادم "ستارلينغ"، يقدم المصور الشهير سورين سولكير مجموعة من الصور المذهلة، التي تلتقط جوهر التذمر. من خلال عدسة سولكير، يتم نقل المشاهدين إلى عالم حيث تتلاشى الحدود بين الفرد والجماعة. تكشف قدرة Solkær على تجميد هذه اللحظات سريعة الزوال عن الجمال المعقد لكل ضربة جناح بينما تتنقل الطيور في السماء.

استراتيجية دفاعية متزامنة

في حين أن الطبيعة الدقيقة للغمغمات لا تزال موضوعًا للدراسة، فقد كشف الباحثون عن رؤى مثيرة للاهتمام. إن وجود الحيوانات المفترسة، مثل الباشق، يدفع الزرزور إلى إصدار نفخات أكبر وأطول أمدًا، مما يشير إلى أن هذه العروض الجوية ربما تطورت كآلية دفاع. من خلال البقاء متحدين، تعمل الزرزور على إرباك التهديدات المحتملة وردعها بشكل فعال.

الاستكشاف المجهري لسولكير

بالإضافة إلى التقاط الحركات الكاسحة للتذمر، يتعمق سولكير في التفاصيل المعقدة لريش الزرزور. وباستخدام المجهر الضوئي والإلكتروني، يقدم للقراء صورًا قريبة تكشف التعقيد الرائع والجمال الذي تتميز به زينة الطيور هذه. يمتد استكشاف سولكير إلى ما هو أبعد من السماء، ويقدم لمحة عن العالم المجهري الموجود داخل الطيور نفسها.

رسم بالحبر في اتجاه الأفق

يصف سولكير التعبير البصري الناتج عن التذمر بأنه أقرب إلى "الرسم بالحبر أو ضربة فرشاة الخط". تشبه الأشكال والخطوط التي يشكلها القطيع على خلفية السماء موجات من التداخل والتجريد الرياضي. هذه الأشكال الفنية الطبيعية تأسر القلوب وتلهمهم، وتترك المشاهدين في حالة من الرهبة من الأنماط المعقدة المحفورة عبر الأفق.

يدعو فيلم "Starling" لسولكير الجماهير لمشاهدة مشهد التذمر المذهل الذي يعرض جمال تزامن الطبيعة. يعد الكتاب، المقرر إصداره في 26 ديسمبر 2023، بنقل القراء إلى عالم الزرزور الأثيري أثناء مشاركتهم في رقص الباليه الجوي عبر السماء الأوروبية.