صبي من ألاباما يبلغ من العمر 9 سنوات يقلد شخصية روكي بالبوا، ويثير إعجاب سيلفستر ستالون

ملخص: أثار صبي يبلغ من العمر 9 سنوات من ولاية ألاباما يُدعى رو نايت إعجاب سيلفستر ستالون بانتحال شخصية روكي بالبوا خلال احتفال "Rocky Day" الأول في فيلادلفيا. اقترب نايت، الذي كان يرتدي سترة النمر الشهيرة بالبوا، من ستالون وألقى خطابًا شهيرًا من فيلم "روكي بالبوا". وهتف الجمهور عندما انضم ستالون إلى نايت في الصراخ: "هكذا يتم الفوز!" وكان نايت، المحب لأفلام "روكي" منذ الصغر، قد استعد لهذه اللحظة من خلال مشاهدة الأفلام وحفظ سطور ستالون. انتشر مقطع الفيديو الخاص بتفاعلهما على نطاق واسع، مما أدى إلى شهرة نايت كنجم على وسائل التواصل الاجتماعي. التقى نايت أيضًا بهولك هوجان، الذي شجع عائلته على بدء حساب على وسائل التواصل الاجتماعي. لاحظ وكلاء ستالون موهبة نايت وعرضوا عليه بضائع روكي من متجر ستالون في فيلادلفيا. يأمل نايت في ممارسة مهنة التمثيل ويحلم بالظهور في فيلم "Creed" المستقبلي، موضحًا أنه سيلعب أي دور يريده ستالون.

العنوان: الظاهرة البالغة من العمر 9 سنوات تقلد شخصية روكي بالبوا، وتأسر سيلفستر ستالون

أظهر رو نايت، وهو صبي يبلغ من العمر 9 سنوات من ألاباما، مهاراته المثيرة للإعجاب في انتحال الشخصية عندما التقى سيلفستر ستالون خلال احتفال "يوم روكي" في فيلادلفيا. اقترب نايت، الذي كان يرتدي سترة النمر الشهيرة من روكي بالبوا، من ستالون وألقى خطابًا مشهورًا من فيلم "روكي بالبوا". لقد ترك الجمهور في حالة من الرهبة عندما انضم ستالون إلى نايت في إعلان عاطفي عن التصميم. وسرعان ما انتشرت اللحظة الحميمة التي تم التقاطها بالفيديو.

يعود إعجاب نايت بسلسلة أفلام "روكي" إلى طفولته المبكرة، حيث بدأ بمشاهدة الأفلام مع والده. أدى تفانيه في فهم شخصية ستالون والتزامه بإتقان الأداء إلى حفظ السيناريو والتدرب عليه بلا كلل.

حظيت موهبته باهتمام شخصيات بارزة أخرى في الصناعة، بما في ذلك هالك هوجان، الذي شجع عائلة نايت على تأسيس حضور على وسائل التواصل الاجتماعي. بعد ذلك، انتشرت لقاءات نايت مع هوجان بشكل كبير، مما عزز مكانته كنجم صاعد على وسائل التواصل الاجتماعي.

أدرك وكلاء ستالون موهبة نايت غير العادية وعرضوا عليه بضائع روكي من متجر ستالون الذي افتتح حديثًا في فيلادلفيا. وقد توج هذا التقدير بدعوة نايت إلى حدث "Rocky Day" المرموق، حيث أتيحت له الفرصة للقاء ستالون وجهاً لوجه.

بينما أعرب نايت عن بعض التوتر الأولي عندما اقترب من كل من هوجان وستالون، فقد وجد الشجاعة للتغلب على مخاوفه وتقديم عروض غير عادية. يطمح نايت إلى اتباع خطى ستالون وممارسة مهنة التمثيل. سيكون دور أحلامه هو الظهور في الجزء التالي من سلسلة "Creed"، موضحًا بفارغ الصبر أنه على استعداد للعب أي شخصية يرغب فيها ستالون.

أظهر اللقاء بين نايت وستالون علاقة حميمة بين جيلين، مع التركيز على التأثير الدائم لشخصية ستالون الشهيرة، والإلهام الذي تواصل تقديمه للمعجبين الشباب مثل رو نايت.