يكتشف خبير Warzone 2 ارتباطًا قويًا بالرشاشات الصغيرة

كشف خبير الإحصائيات IceManIsaac عن مرفق يغير قواعد اللعبة لبعض البنادق الرشاشة الصغيرة في Warzone 2. المرفق المعني هو جولات Hollow Point مقاس 9 مم، المتوفرة لبنادق SMG مقاس 9 مم مثل Lachmann Sub وBAS-P وLachmann Shroud. وفقًا لـ IceManIsaac، فإن جولات Hollow Point "مكسورة بشكل لا يصدق" وتوفر تعزيزًا كبيرًا لهذه الأسلحة الرشاشة.

زادت جولات النقطة المجوفة من قوة الإعاقات، مما تسبب في تأرجح الأعداء للحظة وجيزة عند إطلاق الطلقات. يصف IceManIsaac هذا التأثير بأنه "وضع قنابل صوتية في رصاصاتك". ومع ذلك، فإن استخدام هذه الجولات يأتي على حساب سرعة الرصاصة، والتي تعد عاملاً مهمًا في لعبة Battle Royale سريعة الوتيرة في Warzone.

تستفيد Lachmann Sub أكثر من غيرها من التغييرات الأخيرة، حيث تم تحسين مخزون FT Mobile Stock في الموسم الخامس المعاد تحميله لتزويد اللاعبين بتعزيز متزايد للتنقل. من خلال الجمع بين ذخيرة Hollow Point الفتاكة ومخزون التنقل والمعوض لتحسين الدقة، يمكن للاعبين الذين يستخدمون أسلحة رشاشة عيار 5 ملم تحقيق ضرر جسيم.

يبقى أن نرى ما إذا كان المطورون سيعالجون الطبيعة القوية لجولات Hollow Point في التحديث المستقبلي. في غضون ذلك، يوصي IceManIsaac اللاعبين بالاستفادة من هذا المرفق ودمجه في عمليات التحميل الخاصة بهم لتحقيق أقصى قدر من الفعالية.

المصدر: كونور بينيت