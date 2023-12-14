تودع مدرسة وارويك التعليمية أعضاء مجلس الإدارة الذين خدموا لفترة طويلة

ملخص: عقدت منطقة وارويك التعليمية اجتماع مجلس إدارتها في 21 نوفمبر، حيث قام خمسة أعضاء بتوديع المجتمع بعد 42 عامًا من الخدمة. وكان الرئيس تود روتشي، الذي خدم لمدة 14 عاما، من بين الذين استقالوا. وأعرب أعضاء مجلس الإدارة المغادرون عن امتنانهم للإداريين والمعلمين وزملائهم أعضاء مجلس الإدارة على تفانيهم في تقديم التعليم العام الجيد. كما حثوا المجلس القادم على إعطاء الأولوية لاحتياجات الطلاب.

وفي خطاب عاطفي، شجع روتشي أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حديثًا على الاعتماد على خبرة الإدارة ودعمها عندما يبدأون فترة ولايتهم. وذكرهم بأن يبقوا الطلاب دائمًا بمثابة نورهم الهادي. كما أعرب نائب الرئيس إد براون أيضًا عن امتنانه لإتاحة الفرصة له للخدمة، معترفًا بالشرف والامتياز الذي حظي به. وأشاد بجهود الإداريين والمعلمين في توفير التعليم الجيد لجميع الطلاب.

وشدد نيلسون بيترز، وهو عضو آخر في مجلس الإدارة، على الفرحة التي استمدها من خدمته، ووصفها بأنها تجربة مرضية. وحث مجلس الإدارة الجديد على عدم إغفال أهمية كل طالب. واعترفت ليزا ميلر، التي انضمت إلى مجلس الإدارة في عام 2019، بمنحنى التعلم الذي واجهته في البداية وشكرت زملائها على توجيهاتهم. وأعربت عن شغفها بخدمة الطلاب وتلبية احتياجاتهم.

رأت ليزلي بينكوناس، آخر عضو مجلس إدارة مغادر، أن خدمتها هي وسيلة للدفاع عن تعليم جميع الطلاب، حتى في الأوقات الصعبة. وحثت الأعضاء الجدد على إعطاء الأولوية لرفاهية الطلاب قبل كل شيء. وكهدية وداع، قدم أعضاء مجلس الإدارة الباقون لمؤسسة Warwick التعليمية تبرعًا سخيًا بقيمة 500 دولار لدعم البرامج التعليمية.

وشمل اجتماع مجلس إدارة وارويك أيضًا تعيين بنجامين لونج كمدير مساعد في مدرستي جون بيك وجون آر بونفيلد الابتدائية. بالإضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على العديد من البرامج التعليمية الجديدة، بما في ذلك برنامج العلاقات الآمنة والصحية للطلاب ذوي الإعاقة ودورة التثقيف المالي للعام الدراسي المقبل.

لقد أدرك المجتمع المكانة الهائلة التي تركها أعضاء مجلس الإدارة المغادرون لشغلها، حيث أعرب رئيس مجلس الإدارة السابق مايكل لانديس عن امتنانه لسنوات خدمتهم الجماعية. سيؤدي أعضاء مجلس الإدارة المنتخبون الجدد اليمين في 5 ديسمبر، مما يمثل فصلًا جديدًا لمنطقة وارويك التعليمية.