Warbits+: الاشتراكات التجريبية المفتوحة متاحة الآن للجوال والكمبيوتر الشخصي

تخضع لعبة Warbits من Risky Lab، وهي لعبة محبوبة من لعبة Advance Wars الكلاسيكية، لعملية إعادة بناء كاملة لتشمل أحجام الشاشة الحديثة واللعب عبر الأنظمة الأساسية ودعم إنشاء المجتمع وتحسينات مختلفة لجودة الحياة. الاشتراكات التجريبية المفتوحة لـ Warbits+ متاحة الآن على كل من Steam وiOS، وستظل مفتوحة حتى 20 سبتمبر.

سيتم إصدار Warbits+ على الحاسب الشخصي الشهر المقبل، في حين لم يتم الإعلان عن تاريخ إصدار نسخة الهاتف المحمول بعد. ومع ذلك، يمكن للاعبين وضع اللعبة في قائمة الرغبات على Steam وحتى تنزيل الإصدار التجريبي في هذه الأثناء. سيحتوي الإصدار الجديد على 6 مهام حملة، و4 مهام مناوشة، و4 مهام ألغاز، ومحرر خرائط، ودعم لكل من اللاعبين المتعددين المحليين وعبر الإنترنت.

تمت الإشادة بلعبة Warbits الأصلية بشدة، كما يتضح من تحليلها الإيجابي والاعتراف بها على أنها لعبة الأسبوع عند صدورها. من المتوقع بشدة أن يتم إصدار النسخة التجريبية المفتوحة القادمة من Warbits+، حيث يتوق اللاعبون إلى تجربة طريقة اللعب المحسنة على Steam Deck وiPad.

إذا لم تكن قد لعبت لعبة Warbits أو Advance Wars الأصلية، فقد يكون من المفيد مراجعة المراجعات للحصول على فكرة عن الطبيعة الإدمانية للعبة وأسلوب اللعب الاستراتيجي. للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار والتطورات المتعلقة بـ Warbits+، قم بزيارة الموقع الرسمي.

مصادر:

- موقع واربيتس

– خادم Discord Risky Lab لرابط TestFlight

– صفحة متجر Steam للعرض التوضيحي وقائمة الرغبات لـ Warbits+

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