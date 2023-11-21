نقدم لكم استوديو الموسيقى OnePlus AI: أطلق العنان لإبداعك الموسيقي

أطلقت شركة OnePlus، الشركة المصنعة للهواتف الذكية الشهيرة ومقرها الصين، مؤخرًا استوديو الموسيقى المدعم بالذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الأداة المبتكرة على تمكين المستخدمين من تأليف أغانيهم الخاصة دون عناء، مما يفتح الأبواب أمام تطلعات موسيقية رائعة. بفضل تقنيته المتطورة، يسمح لك AI Music Studio بصياغة كلمات ساحرة، ودمجها بسلاسة مع الإيقاعات المولدة بالذكاء الاصطناعي، ومشاهدة إبداعك يتكشف من خلال مقاطع فيديو موسيقية جذابة بصريًا - كل ذلك في متناول يدك.

لقد ولت أيام خلق الموسيقى التقليدية. يجمع OnePlus AI Music Studio بين قوة الذكاء الاصطناعي ورؤيتك الفنية. لم تعد بحاجة إلى امتلاك جهاز OnePlus للوصول إلى هذه الميزة الاستثنائية، فهي متاحة للمستخدمين الهنود وغير الهنود على حد سواء.

إذًا، كيف يمكنك إنشاء فيديو موسيقي خاص بك؟ إنها عملية بسيطة وبديهية. ابدأ بالتسجيل باستخدام عنوان بريدك الإلكتروني، ثم انغمس في رحلة التعبير الموسيقي من خلال الخطوات التالية:

1. انقر فوق "إنشاء موسيقى" واختر النوع المفضل لديك (موسيقى الراب والهيب هوب وموسيقى الرقص الإلكترونية؛ والبوب ​​قريبًا)، والحالة المزاجية (سعيد، وحيوي، ورومانسي، وحزين)، والموضوع.

2. تابع تقديم مطالبة للذكاء الاصطناعي لإنشاء كلمات الأغاني الفريدة الخاصة بك.

3. في غضون الـ 2-3 دقائق القادمة، ستتلقى كلمات الأغاني التي صاغها الذكاء الاصطناعي.

4. الآن، حان الوقت لإنشاء الموسيقى الخاصة بك أثناء مزامنتها مع الفيديو الجذاب.

5. إذا رغبت في ذلك، قم بتنزيل الفيديو الموسيقي النهائي وشاركه على منصات التواصل الاجتماعي المفضلة لديك.

ولزيادة تعزيز الحماس حول هذه الميزة الثورية، أطلقت OnePlus مسابقة مثيرة للمستخدمين في الهند وأوروبا وأمريكا الشمالية. يُسمح لكل منطقة بـ 100 مشاركة، مما يتيح للمشاركين الفرصة لعرض براعتهم الموسيقية. الإدخالات المتعددة هي موضع ترحيب. ومع ذلك، فإن مشاركة واحدة فقط لكل شخص ستكون مؤهلة للحصول على الجائزة. الموعد النهائي للتقديم في المسابقة هو الساعة 5 مساءً بتوقيت الهند يوم 17 ديسمبر.

استكشف الإمكانيات التي لا نهاية لها التي يقدمها OnePlus AI Music Studio وأطلق العنان لإمكاناتك الفنية. دع روائعك الموسيقية تحلق وتأسر العالم بإبداعاتك الفريدة.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

1. هل يتوفر OnePlus AI Music Studio في جميع أنحاء العالم؟

نعم، يمكن الوصول إلى OnePlus AI Music Studio للمستخدمين في الهند وخارجها. ولا يقتصر على منطقة معينة.

2. هل أحتاج إلى امتلاك جهاز OnePlus لاستخدام AI Music Studio؟

لا، لا تحتاج إلى امتلاك جهاز OnePlus للوصول إلى AI Music Studio واستخدامه. إنه متاح لجميع المستخدمين بغض النظر عن العلامة التجارية لهواتفهم الذكية.

3. كيف يمكنني المشاركة في مسابقة OnePlus AI Music Studio؟

للمشاركة في مسابقة OnePlus AI Music Studio، ما عليك سوى إنشاء الفيديو الموسيقي الخاص بك باستخدام الأداة وإرسال مشاركتك قبل الموعد النهائي. يمكن العثور على تفاصيل المسابقة الكاملة على موقع OnePlus.

مصادر:

– [هندوستان تايمز](https://www.hindustantimes.com/brand-post/introducing-oneplus-ai-music-studio-unleash-your-musical-creativity/story-HtWxTAtD4w7aLM0MKYytZJ.html)