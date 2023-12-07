تطور جديد على دواسة الجرمانيوم Tumnus Overdrive

ملخص:

في هذه المقالة، نستكشف أحدث إضافة إلى عائلة دواسات Tumnus ذات السرعة الزائدة - الجرمانيوم Tumnus. بفضل العرض المحدود من صمامات الجرمانيوم الثنائية، يهدف هذا الإصدار الجديد إلى التقاط جوهر دواسة Klon Centaur المرغوبة. نحن نلقي نظرة فاحصة على ميزاته، ونقارنه بالنموذج الذهبي الأصلي، ونناقش إمكاناته كإضافة قيمة إلى لوحة دواسات أي عازف جيتار.

هل الجرمانيوم Tumnus ترقية تستحق السعر الأعلى؟ استخدم Tumnus الأصلي صمامات السيليكون، مما يوفر صوتًا فريدًا خاصًا به. ومع ذلك، فإن هذا الإصدار المحدود من الجرمانيوم Tumnus يأخذ الأمور خطوة إلى الأمام من خلال دمج ثنائيات الجرمانيوم التي ورد أنها استخدمت في Klon. النتائج؟ دواسة توفر قصًا أكثر نعومة مقارنةً بنظيرتها المصنوعة من السيليكون، تذكرنا بآل Klons أنفسهم.

وجد دانيش بيت، الذي اختار Tumnus الأصلي على Klon Centaur الحقيقي في اختبار أعمى، أن الجرمانيوم Tumnus جلب نغمة أكثر توجهاً نحو الثلاثية. ومن ناحية أخرى، لاحظ لي أندرتون لمسة أكثر ربحًا في الذهب Tumnus. تشير هذه الاختلافات الدقيقة إلى أن كلا الدواسات لهما شيء فريد لتقدمه، اعتمادًا على التفضيل الشخصي والصوت المطلوب.

قد تؤدي المقارنات مع Klon Centaur إلى إثارة المناقشات، لكن Andertons يعترف بأن النسخ المتوفرة في الوقت الحاضر تقدم جودة رائعة مقابل جزء صغير من السعر. نجح Tumnus، في كلا نسختيه، في التقاط جوهر Klon، مما أدى إلى طمس الخطوط الفاصلة بين الأصل والمستنسخ.

في النهاية، فإن Tumnus Germanium هي أقرب دواسة Wampler إلى الشيء الحقيقي، وفقًا لأندرتونز. ومع ذلك، فإن القضمة المضافة للذهب Tumnus قد يكون لها صدى لدى بعض اللاعبين. لذا، ليس هناك بالضرورة خيار "أفضل" بين الاثنين - فكلاهما يبدو رائعًا.

إحدى الميزات البارزة التي تفتخر بها Tumnus هي حجمها الصغير. بينما تحاول الدواسات الأخرى تقليد نغمة كلون، تمكنت Tumnus من تعبئة سحرها في حاوية صغيرة. وهذا يجعله خيارًا جذابًا لعازفي الجيتار ذوي المساحة المحدودة للوحة الدواسات أو أولئك الذين يبحثون عن دواسة متعددة الاستخدامات توفر نغمة متناغمة.

في الختام، يُظهر Germanium Tumnus التزام Wampler بتزويد عازفي الجيتار بخيارات نغمات مذهلة. سواء اخترت إصدار الجرمانيوم أو الإصدار الذهبي، فإن كلا الدواسات توفر فرصة لتجربة سحر Klon Centaur بسعر معقول. فلماذا التوقف عند واحد؟ قد يستحق Germanium Tumnus مكانًا بجانب أخيه الذهبي على لوحة الدواسات الخاصة بك.