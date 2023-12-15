مبيعات العطلات في وول مارت: عدم اليقين في المستقبل

كانت مبيعات العطلات في Walmart قوية، حيث يتدفق المتسوقون إلى عملاق البيع بالتجزئة لشراء البقالة والهدايا. ومع ذلك، أعرب دوج ماكميلون، الرئيس التنفيذي لشركة Walmart، عن مخاوفه بشأن الطبيعة غير المتوقعة للمبيعات في الأشهر التالية لموسم ذروة التسوق. وفي مقابلة مع برنامج "Squawk on the Street" على قناة CNBC، سلط ماكميلون الضوء على تأثير ارتفاع أرصدة بطاقات الائتمان وتناقص الحسابات المصرفية للأسر على إنفاق المستهلكين.

واعترف ماكميلون بأن المستهلكين أظهروا مرونة أكبر مما كان متوقعا هذا العام، لكنه أكد على عدم اليقين بشأن العام المقبل. وأشار إلى الانخفاض الكبير في أسعار السلع العامة مثل الألعاب بسبب الانكماش. ووفقا لماكميلون، انخفضت الأسعار في هذه الفئة بنحو 5٪ مقارنة بالعام السابق. على سبيل المثال، تقدم Walmart حاليًا 25 لعبة بسعر أقل من 25 دولارًا، بما في ذلك سيارة Hot Wheels بسعر 1.18 دولارًا.

وفي حين ظلت أسعار المواد الغذائية مستقرة نسبيا، فقد بدأت المبيعات غير الغذائية في الانتعاش. يعتقد ماكميلون أن انخفاض الأسعار في البضائع العامة سيخلق ديناميكية مثيرة للاهتمام في العام المقبل، مما يتطلب من تجار التجزئة زيادة حجم المبيعات للتعويض عن الانخفاض في سعر كل منتج.

على الرغم من تحديات الانكماش، تمكنت وول مارت من التفوق على العديد من تجار التجزئة الآخرين بسبب أعمالها الكبيرة في مجال البقالة وسمعتها بأسعار منخفضة. اعتبارًا من نوفمبر، ارتفعت أسهم Walmart بنسبة 10% تقريبًا وتتوقع الشركة أن يرتفع صافي المبيعات المجمعة بنسبة 5% إلى 5.5% للسنة المالية.

في الختام، كانت مبيعات وول مارت في العطلات قوية، لكن ماكميلون لا يزال حذرًا بشأن المستقبل. وقد أدى تأثير ارتفاع أرصدة بطاقات الائتمان وتناقص الحسابات المصرفية للأسر على الإنفاق الاستهلاكي، إلى جانب الانكماش في أسعار البضائع العامة، إلى إثارة حالة من عدم اليقين بشأن المبيعات المستقبلية. سيحتاج Walmart إلى إيجاد طرق لزيادة الحجم لتعويض الانخفاض في سعر كل عنصر. على الرغم من التحديات، تظل وول مارت واثقة من قدرتها على دفع النمو وتحقيق توقعات مبيعاتها.