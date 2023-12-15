تأثير الانكماش على استراتيجية وول مارت

اعترف الرئيس التنفيذي لشركة وول مارت، دوج ماكميلون، بأن الانكماش يخلق ديناميكية جديدة لعملاق البيع بالتجزئة، حيث تشهد بعض العناصر انخفاض الأسعار. وفي حين ظلت الأسعار في فئة المواد الغذائية مستقرة، فقد انخفضت أسعار السلع العامة بنحو 5٪ مقارنة بالعام الماضي. على سبيل المثال، تقدم Walmart 25 لعبة بسعر أقل من 25 دولارًا في موسم العطلات هذا، بما في ذلك سيارة Hot Wheels بسعر 1.18 دولار.

أشار McMillon إلى أن انخفاض الأسعار لديه القدرة على التأثير على مبيعات الشركة في العام المقبل. ومع ذلك ، فقد أعرب عن ثقته في قدرة وول مارت على دفع النمو على الرغم من هذا التحدي. بدأ حجم مبيعات غير الطعام بالفعل في الارتداد ، حيث لعب التسوق في المدرسة دورًا مهمًا في هذا الانتعاش.

إن تركيز بائع التجزئة على أعمال البقالة الكبيرة وسمعته بأسعار منخفضة قد مكّن وول مارت من التفوق على العديد من تجار التجزئة الآخرين في سوق متباطئ. اعتبارًا من نوفمبر، وصل سعر سهم وول مارت إلى أعلى مستوى له على الإطلاق وارتفعت أسهمه بنسبة 10٪ تقريبًا منذ بداية العام.

وفي حين يشكل الانكماش تحديات، أكد ماكميلون على أهمية انخفاض الأسعار بالنسبة للمستهلكين، حيث أنهم غالبا ما يواجهون قيودا على الميزانية. في نهاية المطاف، يهدف Walmart إلى تحقيق التوازن بين تقديم أسعار تنافسية وزيادة نمو المبيعات.

تتوقع توقعات Walmart للعام بأكمله زيادة بنسبة 5 ٪ إلى 5.5 ٪ في صافي المبيعات الموحدة والأرباح المعدلة للسهم الواحد من 6.40 دولار إلى 6.48 دولار للسنة المالية. مع التركيز على تقديم القيمة للعملاء ، يهدف Walmart إلى التنقل في مشهد البيع بالتجزئة المتغير مع البقاء منافسة في بيئة من الانكماش.