سهم Microsoft يصل إلى مستوى قياسي مرتفع حيث يرسل OpenAI Shakeup موجات صادمة

ارتفعت أسهم Microsoft إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق يوم الاثنين بعد ظهور أخبار تفيد بأن Sam Altman، الرئيس التنفيذي السابق لشركة OpenAI، سينضم إلى Microsoft لقيادة فريق بحث متقدم جديد للذكاء الاصطناعي إلى جانب المؤسس المشارك جريج بروكمان. أرسلت هذه الخطوة غير المتوقعة موجات صادمة عبر عالم التكنولوجيا، مما أثار دهشة المطلعين على الصناعة والمستثمرين على حد سواء.

في حين أن الصفقة بين Altman وMicrosoft لم تصبح رسمية بعد، إلا أن المحللين والخبراء يروجون لها بالفعل باعتبارها فوزًا كبيرًا لعملاق التكنولوجيا. ووصف ريشي جالوريا، العضو المنتدب لشركة RBC Capital Markets، الأمر بأنه "انقلاب ضخم لشركة Microsoft"، مما سلط الضوء على سمعة ألتمان باعتباره صاحب رؤية في مجال الذكاء الاصطناعي.

لا تزال هناك مخاوف بشأن كيفية تأثير عدم اليقين في OpenAI على أعمال Microsoft على المدى القصير، لا سيما فيما يتعلق بخدمات Microsoft Azure السحابية، والتي كانت تستخدمها OpenAI. ومع ذلك، يعتقد المحللون أن ضم ألتمان وفريقه قد يكون في نهاية المطاف نتيجة أفضل لشركة مايكروسوفت على المدى الطويل.

إن توظيف Altman وBrockman يجعل Microsoft وجهة توظيف لمهندسي الذكاء الاصطناعي المبدعين، مما يعزز ريادتها في هذا المجال. من ناحية أخرى، تواجه شركة OpenAI توابع، كما يتضح من رسالة موقعة من أكثر من 500 موظف تحث مجلس الإدارة على الاستقالة أو مواجهة استقالات جماعية.

يرى المستثمرون والمحللون على حد سواء أن هذا يمثل ميزة استراتيجية كبيرة لشركة Microsoft، لأنه لا يحافظ على خارطة طريق منتجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم فحسب، بل يقدم أيضًا منافسة هائلة للشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي وGoogle DeepMind.

ونتيجة لهذه التطورات، أغلقت أسهم مايكروسوفت عند 377.44 دولارًا يوم الاثنين، مرتفعة أكثر من 2٪. يعكس رد الفعل الإيجابي للسوق الثقة في قدرة Microsoft على الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، على الرغم من الاضطراب الأخير في OpenAI.

أسئلة وأجوبة

ما هو OpenAI؟

OpenAI هو مختبر أبحاث رائد في مجال الذكاء الاصطناعي تأسس بهدف ضمان استفادة البشرية جمعاء من الذكاء الاصطناعي العام (AGI). شارك في تأسيسها سام التمان وجريج بروكمان.

ما هو الذكاء الاصطناعي التوليدي؟

يشير الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى مجال الذكاء الاصطناعي الذي يركز على إنشاء نماذج وخوارزميات وأنظمة قادرة على توليد محتوى جديد وأصلي، مثل الصور أو النصوص أو الموسيقى.

ما هو Microsoft Azure؟

Microsoft Azure عبارة عن منصة وخدمة حوسبة سحابية تقدمها Microsoft. توفر مجموعة واسعة من الخدمات السحابية، بما في ذلك الأجهزة الافتراضية والتخزين والتحليلات وقدرات الذكاء الاصطناعي، لمساعدة الشركات على إنشاء التطبيقات والخدمات ونشرها وإدارتها.

ما هو تأثير تعيين Sam Altman على أسهم Microsoft؟

يُنظر إلى تعيين Sam Altman على أنه تطور إيجابي لشركة Microsoft، مما يؤدي إلى زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع سعر سهم الشركة. ويُنظر إلى سمعة ألتمان باعتباره صاحب رؤية في مجال الذكاء الاصطناعي والميزة الإستراتيجية التي اكتسبتها Microsoft من خلال إضافته إلى الفريق، على أنها عوامل تساهم في رد الفعل الإيجابي للسوق.