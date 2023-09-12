Wahoo تكشف النقاب عن Kickr Move Turbo Trainer وKickr Bike Shift

أعلنت شركة Wahoo، العلامة التجارية الشهيرة لتكنولوجيا ركوب الدراجات في الأماكن المغلقة، عن إطلاق منتجين جديدين: مدرب Kickr Move Turbo والدراجة الذكية Kickr Bike Shift. يتم وضع Kickr Move في الجزء العلوي من مجموعة المدرب التوربيني الذكي Kickr من Wahoo، ويتميز بقدرات حركة جديدة تهدف إلى توفير شعور أكثر طبيعية بالقيادة وتحسين راحة المستخدم، بسعر 1,599.99 دولارًا أمريكيًا. من ناحية أخرى، يقع Kickr Bike Shift أسفل Kickr Bike V2 ويعمل على تبسيط بعض الوظائف، بسعر 2,999.99 دولارًا أمريكيًا.

يتميز Kickr Move بمسار جاذبية مقاس XNUMX بوصات يسمح لجهاز التدريب التوربيني الرئيسي بالانزلاق ذهابًا وإيابًا على مسار منحني، مما يوفر قدرًا صغيرًا من الحركة جنبًا إلى جنب. وهذا يسمح للدراجة بالتحرك بحرية أثناء التدريبات، مما يقلل من التعب ويحسن الكفاءة العامة. المسار المنزلق قابل للقفل لسهولة النقل وتركيب الدراجة. لإقران Kickr Move مع Kickr Climb، يلزم وجود محول أجهزة إضافي ولكن يمكن شراؤه بشكل منفصل.

من حيث المواصفات، يوفر Kickr Move اتصال Bluetooth وANT+ وWiFi، بالإضافة إلى دقة الطاقة في حدود 1%. يمكنه التعامل مع أقصى مقاومة تبلغ 2,200 واط وله نطاق تدرج محاكاة من -10% إلى 20%. ويتضمن أيضًا ميزات مثل ERG Easy Ramp وRace Mode لتحسين تجارب التدريب. يأتي Kickr Move مزودًا بعلبة SunRace 11-11T ذات 28 سرعة، والتي لا تزال الخيار المفضل لدى مستخدمي Wahoo.

أما بالنسبة لـ Kickr Bike Shift، فهي خيار دراجة ذكية بأسعار معقولة مع إطار فولاذي وتزن 40 كجم. يوفر مقاومة تبلغ 2200 واط، واتصال WiFi، ودقة قياس الطاقة في حدود 1%. على عكس Kickr Bike V2، لا يحتوي Kickr Bike Shift على وظيفة الإمالة أو ميزة القصور الذاتي التي يحركها المحرك. ومع ذلك، فهو يحتفظ بنظام تعديل الملاءمة المكون من خمس نقاط، والإعداد القائم على التطبيق، والمبدلات والأزرار القابلة للتكوين.

يتوفر كل من Kickr Move وKickr Bike Shift للشراء على الفور. يبلغ سعر Kickr Move 1,599.99 دولارًا أمريكيًا، بينما تبلغ تكلفة Kickr Bike Shift 2,999.99 دولارًا أمريكيًا وسيبدأ الشحن في أواخر سبتمبر.

مصادر:

- Wahoo تكشف النقاب عن مدرب Kickr Move Turbo وKickr Bike Shift (Cyclingnews)