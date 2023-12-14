أظهرت دراسة جديدة أن نظارات الواقع الافتراضي تثير استجابة الخوف لدى الفئران

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن فعالية نظارات الواقع الافتراضي (VR) في إثارة استجابات الخوف والقلق لدى الفئران. طور الباحثون عدسات الواقع الافتراضي المصغرة، التي يبلغ قطرها 12 ملم، والتي تغمر الفئران في بيئات افتراضية تعتبرها حقيقية.

كانت المحاولات السابقة لإنشاء بيئات الواقع الافتراضي للفئران محدودة بالتكنولوجيا، حيث تمتلك الفئران مجال رؤية واسعًا وأكثر إدراكًا لمحيطها المادي. ومع ذلك، فإن التقدم في تكنولوجيا الواقع الافتراضي سمح للباحثين بتصميم معدات أصغر يمكن أن تناسب تشريح الفئران.

تتكون نظارات الواقع الافتراضي من عدسات منحنية تشمل مجال رؤية الفئران وتوفر ألوانًا وأضواء واقعية من خلال شاشة صغيرة وكاميرا بزاوية 180 درجة. وباستخدام تطبيق Unity، وهو تطبيق لألعاب الفيديو ثلاثية الأبعاد، أنشأ الباحثون مجالًا افتراضيًا يشتمل على نفق وأنبوب مياه. كما تم وضع الفئران على جهاز المشي الرغوي المصغر لمحاكاة الحركة.

أثناء الدراسة، تم إدخال قرص أسود في المجال الافتراضي، يحاكي حيوانًا مفترسًا يهاجم الفئران. وأظهرت النتائج أن الفئران أبدت استجابات القتال أو الطيران، حيث تجمدت أو هربت داخل النفق عندما اقترب منها القرص. لاحظ الباحثون أن الخلايا العصبية الخاصة بالخوف تنبعث من الفئران حتى بعد دقائق أو ساعات من المواجهة، مما يشير إلى إمكانية إعادة إحياء التجربة.

نتائج هذه الدراسة لها آثار كبيرة على فهم الخوف والقلق واضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) في كل من الفئران والبشر. باستخدام الفئران كنماذج، يمكن للباحثين الحصول على نظرة ثاقبة حول كيفية معالجة الدماغ للخوف وربما اكتشاف علاجات جديدة للاضطرابات المرتبطة بالقلق.

لقد جعل الباحثون تصميمات وبيانات معدات نظارات الواقع الافتراضي متاحة عبر الإنترنت، مما شجع العلماء الآخرين على الاستفادة منها في دراساتهم. ومن المتوقع أن يساهم هذا الاختراق في تكنولوجيا الواقع الافتراضي في الاكتشافات العلمية المستقبلية فيما يتعلق بالخوف واضطراب ما بعد الصدمة، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على صحة الإنسان ورفاهيته.

مع استمرار تقدم التكنولوجيا، تتوسع إمكانات أساليب البحث المبتكرة، مما يوفر للباحثين أدوات قيمة للتحقيق في تعقيدات الدماغ والسلوك.