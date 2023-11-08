فولكس فاجن جولف R 333: سيارة هاتشباك تحطم الأرقام القياسية

في عام 2022، احتفلت فولكس واجن بالذكرى السنوية العشرين لسيارة Golf R بإصدار محدود. بسعر 20 يورو، كانت سيارة Golf R 59,995 Years Edition عبارة عن سيارة بفتحة دفع رباعي جذبت انتباه المتحمسين. ومع ذلك، لم تنته شركة فولكس فاجن من دفع حدود الأداء والرفاهية. وفي هذا العام فقط، أعادوا تقديم سيارة Golf R 20، وهي نسخة أكثر قوة وتقدمًا من سابقتها. مع سعر مذهل قدره 333 يورو، أصبح هذا الطراز أغلى سيارة جولف تم إنتاجها على الإطلاق.

وفي عرض مذهل للطلب، تم بيع جميع وحدات Golf R 333 البالغ عددها 333 وحدة خلال ثماني دقائق فقط من توفرها. في حين أن إصدار 20 عامًا كان متاحًا في العديد من البلدان، كان هذا الإصدار حصريًا للمشترين الألمان، مما زاد من مكانتها كمركبة مطلوبة للغاية. متفوقة على سيارة أودي RS3 في السعر، اقتربت سيارة Golf R 333 من تكلفة سيارة بورش 718 كايمان إس.

ولجعل تجربة التسليم لا تُنسى حقًا، تمت دعوة العملاء إلى Autostadt في فولفسبورج، حيث كان في انتظارهم أكثر من 20 سيارة Golf R 333 ذات المواصفات المتطابقة. تميزت هذه المركبات بطلاء أصفر ليموني معدني مميز، وعجلات استوريل سوداء مقاس 19 بوصة، وعادم أكرابوفيتش رباعي، وعلبة تروس DSG. تحت غطاء المحرك، يوفر محرك بنزين سعة 2.0 لتر مزود بشاحن توربيني قوة مذهلة تبلغ 328 حصانًا و309 رطلًا من عزم الدوران، مما يدفع السيارة من 0 إلى 62 ميلاً في الساعة في 4.6 ثانية فقط.

بالنسبة لعشاق السيارات، يعد Autostadt وجهة ذات أهمية. يقع بجوار مصنع فولكس فاجن في فولفسبورج، وهو بمثابة منطقة جذب للزوار على غرار BMW Welt الشهيرة. وبالتعاون مع Autostadt، ستستضيف فولكس واجن قريباً اجتماع GTI في الفترة من 26 إلى 28 يوليو من العام المقبل. وسيتبع هذا الحدث خطى Wörthersee GTI البائدة، والتي كانت تقام منذ عام 1982 ولكن تم نقلها بسبب قرار البلدية المحلية Maria Wörth.

بينما تخطط فولكس فاجن لإجراء عملية تجميل منتصف الدورة لسيارة Golf R في عام 2024، لا يزال هناك إثارة في انتظار المتحمسين. إن احتمالية الإصدارات الخاصة باهظة الثمن في المستقبل تجعلنا نتساءل عما إذا كانت شركة فولكس فاجن ستحدد يومًا ما سعر سيارة الجولف بمبلغ مذهل قدره 100,000 يورو. ومع ذلك، مع من المقرر أن يصبح الجيل التاسع من جولف سيارة كهربائية في عام 2028، قد تكون أيام طراز Golf R عالي الأداء المجهز بمحرك احتراق داخلي معدودة. لا تفوت فرصتك لتجربة إثارة Golf R بينما لا يزال بإمكانك ذلك.

أسئلة وأجوبة

كم كان سعر فولكس واجن جولف R 333؟

بلغ سعر سيارة غولف R 333 76,410 يورو، مما يجعلها أغلى سيارة غولف تم إنتاجها على الإطلاق.

ما المدة التي استغرقها بيع جميع وحدات Golf R 333؟

تم بيع جميع وحدات Golf R 333 البالغ عددها 333 خلال ثماني دقائق فقط من توفرها.

أين تم تسليم Golf R 333 للعملاء؟

تم تسليم سيارة Golf R 333 للعملاء في Autostadt في فولفسبورج، ألمانيا، حيث كانت تنتظرها أكثر من 20 مركبة متطابقة.

هل كانت سيارة Golf R 333 متاحة خارج ألمانيا؟

لا، كانت سيارة Golf R 333 متاحة حصريًا للمشترين في ألمانيا.

ما هو Autostadt؟

يُعد Autostadt أحد المعالم السياحية التي تقع بجوار مصنع فولكس فاجن في فولفسبورج، على غرار مصنع BMW Welt.