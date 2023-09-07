الجدل يحيط بأوجه التشابه بين العمل الفني لطاقم الفراغ وسفن الهرم 2

واجهت Hutlihut Games، مطور Void Crew، رد فعل عنيفًا من مجتمع Destiny بسبب أوجه التشابه بين السفن الهرمية الموجودة في اللعبة وتلك الموجودة في Destiny 2. واعترف أحد كبار الفنانين في Hutlihut بأنهم استلهموا من عمل Bungie.

أثارت لعبة Void Crew، وهي لعبة محاكاة فضائية للمغامرات نشرتها شركة Focus Entertainment، إثارة بشأن إطلاق الوصول المبكر القادم في 7 سبتمبر من خلال مشاركة الأعمال الفنية الترويجية. وفي حين أبدى الكثيرون إعجابهم بالجودة الجمالية والبصرية للعمل الفني، أثار آخرون تساؤلات حول التشابه بين إحدى السفن وتلك الموجودة في Destiny 2.

ردًا على الانتقادات، تناول كريستوفر نيسن، كبير الفنانين ثلاثي الأبعاد في Hutlihut، الاتهامات في Void Crew Discord الرسمي. اعترف نيسن أن هناك بالفعل إلهامًا مستوحى من القدر، مشيرًا إلى أن لغة تصميم هولو تتضمن عناصر مثل الأشكال الهندسية الميتة والآلات والتفاصيل الشبيهة بالحشرات.

ومع ذلك، أوضح نيسن أيضًا أن عملية التصميم تضمنت إنشاء مستندات وأفكار تصميمية للأعداء في اللعبة. كان الهدف هو الحصول على مجموعة متنوعة من أنواع الأعداء، بما في ذلك الأعداء المنخفضين والمتوسطين والعاليين، مع اختلاف في الأحجام والخصائص الأخرى.

على الرغم من دفاعه عن الخيارات الفنية، أقر نيسن بأن Hutlihut قد تحتاج إلى إعادة النظر في بعض الأعمال الفنية للتأكد من أنها تبرز بشكل أكثر وضوحًا مقارنة بـ Destiny 2.

هذا الجدل لا يقتصر على ألعاب Hutlihut، حيث واجه Bungie نفسه اتهامات بالتقليد. في الماضي، أثار مشهد سينمائي مبدع يكشف عن أصل The Witness in Destiny 2 انتقادات لاستخدام العمل الفني لأحد المعجبين دون إذن. اعتذر Bungie لاحقًا ونسب الفضل إلى الفنان وقدم التعويض.

في الختام، فإن أوجه التشابه بين Pyramid Ships في Void Crew وDestiny 2 أثارت الجدل داخل مجتمع الألعاب. اعترفت شركة Hutlihut Games باستلهامها من لعبة Destiny ولكنها أكدت أيضًا على العناصر الفريدة في تصميم لعبتها. ويبقى أن نرى كيف ستتعامل الشركة مع هذه المشكلة في المستقبل.

مصادر:

- مقال: كيرت بيري، تاريخ النشر:2023-09-07، تاريخ التحديث:2023-09-07

– طاقم الفراغ (الخلاف)