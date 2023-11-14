VMware يكشف عن ثغرة أمنية خطيرة لتجاوز المصادقة في Cloud Director

كشفت شركة VMware عن ثغرة أمنية خطيرة لتجاوز المصادقة والتي تؤثر على عمليات نشر أجهزة Cloud Director. يؤثر هذا الخلل الأمني ​​بشكل خاص على الأجهزة التي تعمل بنظام VCD Appliance 10.5 والتي تمت ترقيتها مسبقًا من إصدار أقدم. ومع ذلك، لا تتأثر عمليات التثبيت الجديدة لجهاز VCD Appliance 10.5 وعمليات نشر Linux والأجهزة الأخرى.

تمكن الثغرة الأمنية المهاجمين غير المصادقين من استغلال الخطأ من خلال هجمات منخفضة التعقيد لا تتطلب أي تدخل من المستخدم. من خلال تجاوز قيود تسجيل الدخول على المنافذ 22 (ssh) و5480 (وحدة التحكم في إدارة الأجهزة)، يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة التي لديها وصول إلى الشبكة إلى الجهاز الحصول على وصول غير مصرح به. من المهم ملاحظة أن هذا التجاوز غير موجود على المنفذ 443 (موفر VCD وتسجيل دخول المستأجر).

على الرغم من أن VMware لم يصدر تصحيحًا لتجاوز المصادقة المهم هذا، فقد شاركت الشركة حلاً بديلاً مؤقتًا للتخفيف من المشكلة حتى تصبح التحديثات الأمنية متاحة. يمكن لمسؤولي الإصدارات المتأثرة من VCD Appliance 10.5.0 تنزيل برنامج نصي مخصص مقدم من VMware وتشغيله على الخلايا المعرضة للثغرة الأمنية CVE-2023-34060. لحسن الحظ، لا يسبب الحل البديل أي انقطاعات وظيفية، ولا يشكل وقت التوقف عن العمل مصدر قلق لأن إعادة تشغيل الخدمة أو إعادة تشغيلها غير ضرورية.

تنصح VMware عملائها بالرجوع إلى VMware Security Advisory VMSA-2023-0026 للحصول على مزيد من المعلومات حول المشكلة ومسار الترقية المناسب لحلها. تساعد هذه النصائح المستخدمين على فهم الثغرة الأمنية والخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحماية بيئاتهم.

أسئلة وأجوبة

1. ما هو VMware Cloud Director؟

VMware Cloud Director عبارة عن منصة برمجية تمكن مسؤولي VMware من إدارة الخدمات السحابية داخل مؤسساتهم كجزء من مراكز البيانات الافتراضية (VDC).

2. ما هي إصدارات جهاز VCD المتأثرة بثغرة تجاوز المصادقة؟

تؤثر الثغرة الأمنية على إصدارات VCD Appliance 10.5 التي تمت ترقيتها من الإصدارات الأقدم.

3. هل تتأثر عمليات التثبيت الجديدة لجهاز VCD 10.5؟

لا، لا تتأثر عمليات التثبيت الجديدة لجهاز VCD Appliance 10.5 بهذه الثغرة الأمنية لتجاوز المصادقة.

4. كيف يمكن للمسؤولين التخفيف من الثغرة الأمنية؟

قدم برنامج VMware حلاً مؤقتًا للإصدارات المتأثرة من VCD Appliance 10.5. يمكن للمسؤولين تنزيل برنامج نصي مخصص من VMware وتنفيذه على الخلايا المعرضة للثغرة الأمنية CVE-2023-34060.

5. هل يلزم التوقف عن العمل لتنفيذ الحل البديل؟

لا، التوقف ليس ضروريًا لأن الحل البديل لا يسبب أي انقطاعات وظيفية، مما يتجنب الحاجة إلى إعادة تشغيل الخدمة أو إعادة تشغيلها.