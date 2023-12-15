Vivo X100 وX100 Pro: الهواتف الذكية الرائدة الجديدة مع أجهزة الكاميرا المحسنة

أطلقت Vivo مؤخرًا هواتفها الذكية الرائدة الجديدة Vivo X100 وVivo X100 Pro، مع التركيز على تحسينات الكاميرا. وبينما تم إطلاقها لأول مرة في الصين في 13 نوفمبر، فإن الأجهزة تشق طريقها الآن إلى الأسواق الدولية. سيكون X100 متاحًا في دول جنوب شرق آسيا مثل الهند وإندونيسيا، بينما سيتم طرح X100 Pro في الأسواق الأوروبية.

إحدى الميزات البارزة لهذه الهواتف الذكية هي أجهزة الكاميرا التي تمت ترقيتها. يتميز جهاز X100 Pro بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل من النوع بوصة واحدة، إلى جانب كاميرا مقربة ذات تكبير بصري 4.3x. تم ضبط الكاميرا الرئيسية باستخدام "المعايرة الدقيقة البصرية" لتحقيق الوضوح والجودة المتسقة، في حين تم تصميم الكاميرا المقربة لتقليل الانحراف اللوني. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن X100 Pro عنصر عدسة عائمة، مما يتيح التصوير الفوتوغرافي عن قرب باستخدام العدسة المقربة.

من ناحية أخرى، يتميز هاتف X100 بمستشعر كاميرا رئيسي بدقة 50 ميجابكسل من النوع 1/1.49 بوصة وكاميرا مقربة بصرية بدقة 64 ميجابكسل 3x. على الرغم من أنه يفتقر إلى عنصر العدسة العائمة الموجود في X100 Pro، فقد تم تطبيق طلاءات Zeiss على عدسات كلا الجهازين.

يتم تشغيل كل من X100 وX100 Pro بواسطة مجموعة شرائح MediaTek Dimensity 9300 الرئيسية وتتميز بلوحة OLED مقاس 6.78 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. كما أنها تأتي مع تصنيف IP68 لمقاومة الغبار والماء.

يعد تركيز Vivo على تحسين جودة العدسة خطوة ملحوظة، خاصة بالنظر إلى كيفية تأثيرها على جودة الصورة وأداء البوكيه. بينما أظهر جهاز X90 Pro السابق نتائج واعدة، فقد لوحظت بعض انحرافات العدسة في مواقف معينة. ومع ذلك، فإن تفاني Vivo في تحسين أجهزة الكاميرا يرفع التوقعات بشأن هاتف X100 Pro ومنافسته المتوقعة مع هاتف Galaxy S24 Ultra القادم.

على الرغم من عدم الكشف عن معلومات التسعير الأوروبية، فمن المتوقع أن يتم بيع جهاز X100 Pro بالتجزئة بسعر 7,998 دولارًا هونج كونج في هونج كونج، وهو ما يعادل حوالي 937 يورو أو 1,024 دولارًا أمريكيًا. وفي الوقت نفسه، سيكون سعر الطراز غير Pro X100 هو 5,998 دولارًا هونج كونج، أي حوالي 768 دولارًا أمريكيًا أو 702 يورو.