يعد الهاتف الذكي الجديد الصديق للميزانية من Vivo بمساحة تخزينية كبيرة وبسعر مناسب

من المقرر أن تطلق Vivo أحدث هواتفها الذكية ذات الميزانية المحدودة، Vivo Y100i، في 28 نوفمبر. يبرز هذا الهاتف بين المنافسين من خلال تقديم ذاكرة وصول عشوائي مذهلة تبلغ سعتها 12 جيجابايت وخيار تخزين بسعة 512 جيجابايت أقل تكلفة في نطاقه السعري، بسعر 1599 يوانًا فقط. والجدير بالذكر أن Vivo Y100i أرخص بـ 200 يوان من OPPO A2 الذي تم إطلاقه مؤخرًا وبنفس سعة التخزين.

في حين أن Vivo Y100i يشترك في أوجه التشابه مع سابقه Vivo Y100، مثل إعداد الكاميرا الخلفية المزدوجة، فإنه يقدم عنصر تصميم جديد بحواف قائمة بدلاً من الزجاج المنحني المزدوج ثلاثي الأبعاد السابق على جانب الجهاز. يمنح هذا التحول في التصميم الهاتف مظهرًا أكثر وضوحًا وانتعاشًا.

على الرغم من أن التفاصيل المحددة حول المواصفات الداخلية للهاتف Vivo Y100i لا تزال محدودة، فقد قدمت Vivo نظرة خاطفة على التصميم الخلفي وأكدت خيارين للألوان: الأزرق والوردي. ومع تزايد الترقب، من المتوقع أن يتم الكشف عن المزيد من المعلومات حول إمكانيات الهاتف وميزاته في المستقبل القريب.

ترقبوا التحديثات حول هذا الجهاز القوي الصديق للميزانية والذي يوفر مساحة تخزينية كبيرة دون إنفاق الكثير من المال.

أسئلة وأجوبة

ما هو سعر فيفو Y100i؟

يبلغ سعر Vivo Y100i 1599 يوانًا فقط، مما يجعله أحد أكثر الخيارات بأسعار معقولة في فئته.

ما هي السعة التخزينية لجهاز Vivo Y100i؟

يوفر Vivo Y100i خيار تخزين مذهل بسعة 512 جيجابايت، مما يوفر مساحة واسعة للصور ومقاطع الفيديو والتطبيقات والمزيد.

ما هي خيارات الألوان لـ Vivo Y100i؟

يتوفر Vivo Y100i بخيارين من الألوان: الأزرق والوردي.

هل يحتوي Vivo Y100i على إعداد كاميرا مزدوجة؟

نعم، يتميز Vivo Y100i بإعداد كاميرا خلفية مزدوجة، مما يسمح للمستخدمين بالتقاط صور ومقاطع فيديو مذهلة.