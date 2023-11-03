سماعات أذن TWS Air2 جديدة من vivo: الكشف عن الكمال الصوتي والاتصال المحسن

قدمت شركة Vivo، عملاق التكنولوجيا الشهير، مؤخرًا أحدث إضافة إلى مجموعة سماعات الأذن True Wireless Stereo (TWS) – vivo TWS Air2. مستوحى من سابقه، TWS Air، يقدم هذا الطراز المبتكر العديد من التحسينات التي تم إعدادها لإعادة تعريف تجربتك الصوتية. بدءًا من عمر البطارية الرائع وحتى الأداء الصوتي الفائق والاتصال السلس، يضع TWS Air2 معايير صناعية جديدة.

مدعومة بمحركات متقدمة مقاس 14.2 ملم، توفر سماعات الأذن هذه وضوحًا صوتيًا لا مثيل له. مجهزة بصوت ستيريو DeepX 3.0 وتقنية الصوت المكاني ثلاثية الأبعاد المتطورة، يصبح الاستماع إلى الموسيقى أو الانغماس في ملفات البودكاست المفضلة لديك تجربة غير عادية. يضمن TWS Air3 أن كل نبضة ونغمة تنبض بالحياة، مما يوفر مستوى لا مثيل له من الدقة الصوتية ومسرح صوتي غامر ثلاثي الأبعاد.

يتميز TWS Air2 بتقنية Bluetooth 5.3، وهو أحدث معيار للاتصال اللاسلكي الذي يهيمن على السوق. بفضل هذه الميزة المتقدمة، تدعم سماعات الأذن برامج ترميز الصوت SBC وAAC وLC3، مما يتجاوز حدود تنسيقات الصوت التقليدية. علاوة على ذلك، يتميز TWS Air2 بوضع زمن وصول منخفض محسّن، مما يقلل من التأخير إلى 55 مللي ثانية مثيرة للإعجاب. يتيح ذلك تجربة صوتية سلسة دون أي تأخير ملحوظ.

باستخدام تصميم شبه داخل الأذن، تعطي سماعات TWS Air2 الأولوية للراحة مع التضحية بتضمين خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وأطراف السيليكون. على الرغم من غياب تقنية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC) وإلغاء الضوضاء السلبية عن التصميم، فإن هذا النهج الفريد يخدم الأفراد الذين يكافحون من أجل العثور على الملاءمة المثالية لسماعات الأذن داخل الأذن.

إحدى الميزات البارزة في TWS Air2 هي عمر البطارية الاستثنائي. توفر سماعات الأذن، عند استخدامها مع علبة الشحن المرفقة، 30 ساعة من وقت التشغيل المذهل. بالإضافة إلى ذلك، يضمن تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء استخدامًا خاليًا من القلق أثناء الأنشطة الخارجية، مما يجعل سماعات الأذن هذه الرفيق المثالي لأسلوب حياتك النشط.

في حين أن هاتف vivo TWS Air2 متاح حاليًا للشراء في الصين، إلا أنه لا يوجد تأكيد رسمي حول توفره عالميًا. كن مطمئنًا، سنبقيك على اطلاع بمجرد إعلان Vivo عن أي خطط للإطلاق الدولي.

أسئلة وأجوبة (FAQ):

س: ما هي برامج الترميز الصوتي التي يدعمها vivo TWS Air2؟

ج: يدعم vivo TWS Air2 برامج ترميز الصوت SBC وAAC وLC3.

س: هل يحتوي TWS Air2 على خاصية إلغاء الضوضاء النشطة (ANC)؟

ج: لا، لا يتميز TWS Air2 بميزة إلغاء الضوضاء النشطة.

س: ما هو مقدار وقت اللعب الذي يمكنني توقعه من TWS Air2؟

ج: مع علبة الشحن، يوفر TWS Air2 ما يصل إلى 30 ساعة من وقت التشغيل.

س: هل TWS Air2 مقاوم للماء؟

ج: نعم، يتمتع TWS Air2 بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء.