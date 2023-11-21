يشاع أن Vivo Pad 3 سيحتوي على MediaTek Dimensity 9300 لأداء رائد

يترقب عشاق التكنولوجيا وعشاق Vivo بفارغ الصبر دورة الإطلاق القادمة من العلامة التجارية الشهيرة للهواتف الذكية. تشير الشائعات إلى أن Vivo لديها مجموعة مثيرة من المنتجات قيد التنفيذ، بما في ذلك الهواتف القابلة للطي والأجهزة الرئيسية وغير ذلك الكثير. أحد الأجهزة المرتقبة هو الجهاز اللوحي Vivo Pad 3، وقد ألقت التلميحات الأخيرة من أحد المرشدين البارزين بعض الضوء على مواصفاته الرئيسية.

وفقًا لما نشرته محطة الدردشة الرقمية Tipster على Weibo، سيتم تجهيز Vivo Pad 3 بمعالج MediaTek Dimensity 9300 SoC. تشتهر هذه الشرائح بأدائها المتطور وستضع الجهاز اللوحي كمنتج رائد. لقد أحدث Dimensity 9300 بالفعل موجات في صناعة التكنولوجيا لأنه يعمل على تشغيل الهواتف الذكية Vivo X100 وX100 Pro التي تم الكشف عنها مؤخرًا، والتي تعد جزءًا من أحدث سلسلة Vivo الرائدة.

في حين أن المرشد لم يقدم أي تفاصيل إضافية حول Vivo Pad 3، فمن الجدير بالذكر أنه من المتوقع أن يتم إصدار الجهاز اللوحي جنبًا إلى جنب مع طراز Vivo X100 Ultra في أبريل 2024. ويشاع أن X100 Ultra مدعوم بمعالج Snapdragon 8 Gen. 3 SoC، مما يشير أيضًا إلى أن Vivo Pad 3 سيكون جهازًا قويًا ومليئًا بالميزات.

لا تزال استراتيجية إصدار أجهزة Vivo القادمة غير مؤكدة. وفي حين أنه من الممكن أن يتم الإعلان عن Pad 3 إلى جانب X100 Ultra وX Fold 3 وX Flip 2 خلال حدث الإطلاق نفسه، إلا أنه لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن. يُنصح عشاق Vivo وعشاق التكنولوجيا على حد سواء بمتابعة المزيد من التحديثات.

أسئلة وأجوبة:

س: ما هي المواصفات الرئيسية التي يشاع عنها لـ Vivo Pad 3؟

ج: يشاع أن Vivo Pad 3 يتميز بمعالج MediaTek Dimensity 9300 SoC عالي الأداء.

س: هل سيكون Vivo Pad 3 جهازًا رئيسيًا؟

ج: نعم، مع تضمين مجموعة شرائح Dimensity 9300، من المتوقع أن يكون Vivo Pad 3 منتجًا رائدًا.

س: هل سيتم إصدار Vivo Pad 3 إلى جانب Vivo X100 Ultra؟

ج: هناك احتمال أن يتم الإعلان عن Vivo Pad 3 جنبًا إلى جنب مع Vivo X100 Ultra، لكن لم يتم إصدار تأكيد رسمي.

س: متى يمكننا أن نتوقع المزيد من التحديثات على Vivo Pad 3؟

ج: يجب على عشاق Vivo وعشاق التكنولوجيا متابعة المزيد من التحديثات عند توفر المزيد من المعلومات.