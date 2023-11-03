تم الكشف عن أسلوب مرئي جديد للاحتفال بعيد الميلاد في برنو

سيعرض احتفال عيد الميلاد السنوي في برنو أسلوبًا مرئيًا جديدًا هذا العام، ابتكرته الوكالة الإبداعية الشهيرة Aetna. موضوع ديكور هذا العام هو "ثاني أفضل عيد ميلاد في العالم - مباشرة بعد عيد الميلاد الذي في منزلك". بناءً على نجاح التعاون العام الماضي مع Aetna، قرر المنظمون مواصلة شراكتهم والارتقاء بالمفهوم إلى أبعد من ذلك.

بالتعاون مع Vendula Pucharová Kramářová من شركة PECKA للأزياء، صممت Aetna نمطًا مذهلاً بصريًا يتضمن عناصر عيد الميلاد التقليدية. يتميز العمل الفني بشرائح التفاح والبرتقال وخبز الزنجبيل وحلوى أخرى مرتبة حول سمكة شبوط مركزية أو شجرة عيد الميلاد. يسلط هذا التصميم الفريد الضوء على الجانب الذواق لموسم العطلات ويضيف لمسة من الذوق الفني.

ولكن هذا ليس كل ما هو جديد هذا العام. وسيقدم احتفال عيد الميلاد في برنو أيضًا استخدام تقنية الواقع المعزز لأول مرة. ستتاح للزوار فرصة مشاهدة العروض المرئية من خلال أجهزتهم الذكية، والتي ستؤدي إلى تراكب المشاهد الرقمية على البيئة الحقيقية. هذا الابتكار حصري لمدينة برنو ويعد بتقديم تجربة غامرة وتفاعلية للحاضرين.

بالإضافة إلى ذلك، تم تجديد النغمة الموسيقية لعيد الميلاد في برنو، وستصاحب الأصوات ملصقات عيد الميلاد المتحركة. من تأليف توماش كيلار، عضو المجموعة الموسيقية MIDI LIDI، وأوندريج ميكولا، الموسيقي الموهوب والمنتج وفنان الوسائط المتعددة، ستضيف الأغنية الجديدة لمسة إضافية من فرحة الأعياد إلى الاحتفالات.

ومن أجل تبني النمط البصري الجديد بشكل أكبر، قدمت TIC BRNO أيضًا مجموعة من الهدايا التذكارية لعيد الميلاد. ستكون الشوكولاتة والنعناع والعلب والفطائر والأكياس القماشية التي تتميز بالتصميم الجديد متاحة للشراء في مواقع مختلفة، بما في ذلك مراكز معلومات TIC BRNO، ومنصة TIC BRNO لعيد الميلاد في Náměstí Svobody، والموقع الإلكتروني الرسمي.

يعد عيد الميلاد في برنو بأن يكون تجربة لا تُنسى وآسرة بصريًا هذا العام، وذلك بفضل الاستخدام المبتكر للتكنولوجيا وإبداع Aetna والمتعاونين معها. لا تفوت فرصة استكشاف الأجواء الاحتفالية والانغماس في ثاني أفضل احتفال بعيد الميلاد في العالم - على الأقل بعد الاحتفال الذي أقيم في منزلك!

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: من المسؤول عن ابتكار النمط البصري لعيد الميلاد في برنو هذا العام؟

ج: الوكالة الإبداعية Aetna، بالتعاون مع Vendula Pucharová Kramářová من شركة PECKA للأزياء.

س: ما هو موضوع الأسلوب البصري لهذا العام؟

ج: الموضوع هو "ثاني أفضل عيد ميلاد في العالم - مباشرة بعد الذي في منزلك."

س: كيف يمكن للزوار تجربة الواقع المعزز في عيد الميلاد في برنو؟

ج: يمكن للزوار استخدام أجهزتهم الذكية لعرض المشاهد الرقمية المتراكبة على البيئة الحقيقية.

س: من الذي ابتكر الأغنية الموسيقية لعيد الميلاد في برنو؟

ج: الأغنية من تأليف توماش كيلار من مجموعة الموسيقى MIDI LIDI وأوندريج ميكولا، وهو موسيقي ومنتج وفنان وسائط متعددة.

س: أين يمكن شراء هدايا عيد الميلاد الجديدة التي تتميز بالأسلوب البصري؟

ج: ستكون الهدايا التذكارية متاحة في مراكز معلومات TIC BRNO، ومنصة TIC BRNO لعيد الميلاد في Náměstí Svobody، والموقع الإلكتروني الرسمي.