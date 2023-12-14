سماء صافية أمام زخات شهب الجوزاء

وستكون الأيام المقبلة في نيو هامبشاير باردة ولكن هادئة، مع عودة درجات الحرارة إلى الأربعينيات بحلول يوم الجمعة وطوال عطلة نهاية الأسبوع. يمثل هذا فرصة عظيمة لمراقبي النجوم، حيث ستوفر الليلة سماء صافية في الغالب، وهي مثالية لمشاهدة زخات شهب الجوزاء في الأجزاء الوسطى والجنوبية من الولاية.

وبينما سيكون هناك نسيم وزخات ثلجية في الشمال، يمكن أن تتوقع بقية نيو هامبشاير سماء صافية ومشمسة جزئيًا يوم الخميس. ومع ذلك، لا تتوقع أن ترتفع درجات الحرارة أكثر من اللازم، حيث تصل درجات الحرارة المرتفعة إلى العشرينات إلى الثلاثينيات فقط.

ولكن هناك أخبار جيدة لأولئك الذين يفضلون الطقس المعتدل. سيشهد بعد ظهر الجمعة تحولًا نحو درجات الحرارة الأكثر دفئًا، حيث تصل أعلى مستوياتها إلى الأربعينيات وسماء مشمسة جزئيًا. سيستمر هذا الاتجاه حتى يوم السبت، مع أعلى مستوياته مرة أخرى في الأربعينيات وأجواء مشمسة وجافة جزئيًا.

وسيشهد يوم الأحد زيادة في السحب مع اقتراب النظام الجوي القادم. ومن المتوقع أن تتساقط الأمطار ليلة الأحد وتستمر طوال يوم الاثنين، ليكون يوم الاثنين الرابع على التوالي الذي تهطل فيه الأمطار في نيو هامبشاير.

لجميع عشاق علم الفلك، توفر السماء الصافية الليلة فرصة ممتازة لمشاهدة زخات شهب الجوزاء. لذا احزم أمتعتك وابحث عن مكان مريح واستمتع بالمشهد السماوي في سماء الليل. تذكر أن تتمنى أمنية عندما تصطاد شهابًا!