الابتكار الرائد لشركة VentriJect يرتقي بقياس اللياقة القلبية التنفسية إلى آفاق جديدة

أحدثت شركة VentriJect، وهي شركة دنماركية ناشئة، ضجة في قطاع الرعاية الصحية من خلال حصولها على المركز الثاني في كأس العالم للابتكار في الرعاية الصحية لنهجها الثوري في قياس اللياقة القلبية التنفسية (CRF). بدلاً من الاعتماد على إجراءات التمارين التي تستغرق وقتًا طويلاً، تسمح تقنية VentriJect المبتكرة بتقدير CRF في أقل من ثلاث دقائق، دون الحاجة إلى مجهود بدني.

كان عالم الرعاية الصحية مليئًا بالإثارة حيث تنافست أكثر من 300 شركة ناشئة عالمية مبتكرة للحصول على التقدير في كأس العالم للابتكار في الرعاية الصحية. ومع تطبيق معايير صارمة، تمكن 12 متنافسًا فقط من الوصول إلى نهائي العرض المباشر في MEDICA، الحدث المرموق في القطاع الطبي الذي أقيم في دوسلدورف. وقام الحكام بتقييم العروض بناءً على مستوى الابتكار والجدوى التكنولوجية والإمكانات التجارية.

قامت شركة VentriJect بتطوير جهاز استشعار متطور يسمى Seismofit وخوارزمية تحويلية لإحداث ثورة في قياس CRF. من خلال تسخير التوقيع الفريد لحركة صمام القلب البشري، يلتقط Seismofit الاهتزازات على جدار الصدر من خلال تخطيط القلب الزلزالي. يتم بعد ذلك نقل هذه البيانات إلى تطبيق الهاتف الذكي، والذي يستخدم خوارزمية قائمة على السحابة لتحليل الإشارة وتقدير مستوى CRF للفرد.

اكتسبت أهمية CRF في تقييم الصحة العامة اعترافًا واسع النطاق في السنوات الأخيرة. في الواقع، دعت جمعية القلب الأمريكية إلى إدراج قياسات CRF في الممارسة السريرية الروتينية كوسيلة لتحسين إدارة المرضى. توضح الأبحاث الجارية الدور المحتمل لـ CRF في التنبؤ بالوفيات، مع استكشاف الروابط مع السرطان.

تتضمن الطريقة التقليدية لقياس CRF تحديد VO2-max للفرد، وهو الحد الأقصى لمعدل استهلاك الأكسجين الذي يتم تحقيقه من خلال التمرين الشامل. هذه الطريقة، التي يتم إجراؤها عادة على أجهزة قياس الجهد أو أجهزة المشي، تعتبر منذ فترة طويلة المعيار الذهبي. ومع ذلك، فهي تستغرق وقتًا طويلاً، وغالبًا ما تستمر لأكثر من 20 دقيقة، وتتطلب مراقبة غازات الجهاز التنفسي باستخدام القناع. وبالتالي، فهو غير مناسب لبعض الفئات السكانية، بما في ذلك الأطفال وكبار السن والأفراد الذين يعانون من إصابات أو إعاقات.

تلقى ابتكار VentriJect إشادة ملحوظة من الحكام نظرًا لقدرته على توفير قياسات CRF دقيقة دون مطالبة المرضى بالمشاركة في النشاط البدني. وهذا يجعلها في متناول الأفراد من جميع الأعمار والقدرات البدنية. بالإضافة إلى ذلك، تسمح طبيعة Seismofit غير الجراحية بإجراء تقييمات سريعة وفعالة من حيث التكلفة ولا تتطلب تدريبًا متخصصًا.

أعرب ميكيل كريستيانسن، الرئيس التنفيذي لشركة VentriJect، عن حماسه للاعتراف الذي حصلت عليه التكنولوجيا المبتكرة وإمكاناتها التجارية الهائلة. هدفهم هو جعل اللياقة القلبية التنفسية جزءًا أساسيًا من التقييم الصحي لكل فرد. ومن المتوقع أن تحظى Seismofit، المتوفرة بالفعل في المملكة المتحدة وألمانيا والدنمارك، باعتماد سريع وإحراز تقدم كبير في أسواق الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2024.

يعالج حل VentriJect الذي يغير قواعد اللعبة الجوانب العملية وحواجز التكلفة التي أعاقت قياس نموذج الإبلاغ الموحد (CRF) على نطاق واسع. وقد أثبت قرارهم بعرض تقنيتهم ​​في MEDICA نجاحاً باهراً، حيث تجاوز كل التوقعات وتلقى ردود فعل هائلة من الصناعة. مع استمرار تزايد الأدلة الداعمة لأهمية CRF، يقدم ابتكار VentriJect الرائد منظورًا جديدًا لتعزيز الصحة العامة والرفاهية.