مطرقة الحظر المضحكة من Valve تضرب حسابات Dota 2 Smurf

اتخذت شركة Valve، شركة الألعاب التي تقف وراء لعبة Dota 2، أسلوبًا ممتعًا إلى حد ما في اتخاذ إجراءات صارمة ضد حسابات السنافر. وفي ما يسمونه "حمام الدم"، قررت شركة Valve إرسال هدايا مفاجئة إلى هذه الحسابات، بما في ذلك تلك التي تخص لاعبين محترفين. يبدو لطيفا، أليس كذلك؟ حسنًا، الأمر الغريب هو أن الهدية تحتوي في الواقع على كتلة من الفحم "شديدة السمية" مما يؤدي إلى حظر دائم. الحديث عن العقوبة فرحان!

تفاجأ أحد محترفي ومقدمي لعبة Dota 2، Mason Venne، المعروف أيضًا باسم "mason"، عندما تم حظر حسابه بعد فتح الهدية. وكان رد فعله لا يقدر بثمن، مصيحا: "ماذا؟! لقد تم حظري؟! ماذا؟ ماذا لو لم أفتحه أبدًا؟ هل هم جادون؟ لم يكن يعلم أن Valve قد قام بالفعل بمزحته.

في منشور متابعة على Dota 2 subreddit، اعترف Mason واعتذر عن تعيين مزارع نقاط السلوك لتعزيز نقاط سلوكه داخل اللعبة. يستخدم Valve نظام النقاط هذا لتعزيز السلوك الإيجابي والتواصل في اللعبة. يناشد ماسون الآن شركة Valve لرفع الحظر المفروض عليه، معترفًا بخطئه ووعد بعدم تكراره أبدًا. لكن هل سيظهر له فالف الرحمة؟

إن موقف Valve الصارم تجاه لاعبي Dota 2 الذين يخالفون القواعد واضح. لقد حذروا اللاعبين المدرجين في "قائمة المشاغبين" من أنهم سيتعرضون لحمام دم. في منشور مدونة يتناول هذه المشكلة، أعلنت Valve أنها كانت تراقب سلوك اللاعبين عن كثب وشاركت في موجة حظر صارمة، مع عشرات الآلاف من عمليات حظر حسابات السنافر في الأسابيع الأخيرة.

هدف Valve هو التأكد من أن المباريات ممتعة وعادلة لجميع اللاعبين. حسابات Smurf وغيرها من السلوكيات السلبية لا تدمر تجربة اللعب فحسب، بل تتعارض أيضًا مع مبادئ اللعب النظيف. لذا، في حين أن هذا النهج قد يبدو مسليًا، إلا أن تصرفات Valve هي جزء من التزامها بالحفاظ على سلامة Dota 2.

في حين أنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت Valve سترفع الحظر المفروض على Mason، هناك شيء واحد واضح – فهم يوضحون أن انتهاك القواعد له عواقب. لذا، إليك نصيحة لجميع لاعبي Dota 2: العب بشكل عادل، واحترم القواعد، ولا تقلل من شأن مطرقة الحظر الخاصة بـ Valve.