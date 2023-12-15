تنفذ شركة Valve حظرًا صارمًا على حسابات Smurf في DOTA 2

أطلقت شركة Valve العنان لموجة الحظر الأكثر عدوانية حتى الآن، مستهدفة حسابات السنافر في DOTA 2 كجزء من حملتها المستمرة. تهدف موجة الحظر الأخيرة، التي تم الإعلان عنها جنبًا إلى جنب مع تحديث Frostivus 2023 للعبة MOBA الشهيرة، إلى معالجة مشكلة استغلال اللاعبين لأنظمة التوفيق عن طريق إنشاء حسابات بديلة.

لطالما كانت حسابات Smurf بمثابة شوكة في جانب اللعب النظيف في الألعاب متعددة اللاعبين. تسمح هذه الحسابات للاعبين ذوي الخبرة بالتلاعب عمدًا بعملية التوفيق من خلال اللعب ضد مبتدئين، وبالتالي تأمين انتصارات سهلة. عندما يتسلق هؤلاء اللاعبون الرتب ويتم التعرف على مستوى مهاراتهم من خلال خوارزميات اللعبة، فإنهم ببساطة يقومون بإنشاء حسابات جديدة لمواصلة التمثيلية.

صرح Valve في منشور على مدونته قائلاً: "إذا كنت مدرجًا في قائمة المشاغب، فلدينا أخبار رائعة للجميع وأخبار سيئة لك، لأن هذا العام سيكون بمثابة حمام دم." وسلطت الشركة الضوء على استثمارها المستمر في مراقبة سلوك اللاعبين والتزامها بالنهج العدواني. أدت موجة الحظر وحدها إلى إزالة عشرات الآلاف من حسابات السنافر في الأسابيع الأخيرة.

ومن المثير للاهتمام أنه حتى لاعبي الرياضات الإلكترونية المحترفين في DOTA 2 لا يُعفون من العقوبة. بعد التشاور مع هؤلاء اللاعبين، اختارت Valve تطبيق الحظر وتأثيرات العقوبة على هذه المجموعة أيضًا. وتعتقد الشركة أن القواعد يجب أن تنطبق على الجميع، بغض النظر عن مستوى مهاراتهم أو حالتهم.

بالإضافة إلى حسابات السنافر، تقوم شركة Valve أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد اللاعبين شديدي السمية. أولئك الذين ينخرطون في سلوكيات تخريبية، ويفسدون الألعاب، ويخفضون درجات سلوكهم قد يواجهون عقوبات، بما في ذلك حظر الحسابات في الحالات الشديدة.

سيحصل اللاعبون الذين يسجلون الدخول إلى DOTA 2 بعد موجة الحظر على هدية Frostivus خاصة، والتي تختلف وفقًا لسلوكهم واستخدامهم للسنافر. قد يجد المدرجون في "قائمة المشاغب" أنفسهم يتلقون تحذيرًا أو حظرًا، يرمز له بقطعة من الفحم، بينما يمكن للمدرجين في "قائمة المشاغب" أن يتوقعوا مجموعة مستحضرات تجميل مجانية كمكافأة.

يقدم تصحيح Frostivus للعبة DOTA 2 العديد من التغييرات في أسلوب اللعب، بما في ذلك العناصر الجديدة وتعديلات توازن البطل. بشكل عام، تُظهر جهود Valve التزامًا واضحًا باللعب النظيف والحفاظ على بيئة لعب إيجابية لجميع اللاعبين.