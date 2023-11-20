ثورة في أبحاث البروتين: محاصرة البروتينات في غرف بحجم النانو

البروتينات التي تشكل كتلاً في أمراض مثل التصلب الجانبي الضموري، والزهايمر، ومرض باركنسون، حيرت العلماء لفترة طويلة. ولكن الآن، قدمت دراسة مذهلة أجراها باحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا في السويد طريقة جديدة لالتقاط بروتينات متعددة في مصائد نانوية الحجم، مما يسمح بدراسة وفهم غير مسبوقين لهذه البروتينات المسببة للأمراض.

ركزت التقنيات التقليدية على دراسة كتل كبيرة من البروتينات التي تكونت بالفعل، مما يجعل من الصعب مراقبة المراحل الأولى من تطور البروتين. ومع ذلك، فإن هذه المصائد النانوية الجديدة، والتي توصف بأنها أصغر البوابات في العالم، أحدثت ثورة في أبحاث البروتين من خلال السماح للعلماء باحتجاز البروتينات وفحصها على مقياس النانو.

يوضح الباحث الرئيسي أندرياس دالين أن المصائد تشبه البوابات التي يمكن فتحها وإغلاقها، مما يؤدي إلى قفل البروتينات بشكل فعال داخل الغرف. تمنع هذه الآلية البروتينات من الهروب، مما يزيد من وقت المراقبة من ميلي ثانية إلى ساعة واحدة على الأقل. علاوة على ذلك، تتمتع المصائد بالقدرة على استيعاب مئات البروتينات في حجم صغير، مما يتيح فهمًا شاملاً لسلوكها.

يقول داهلين: "إن الكتل التي نريد رؤيتها وفهمها بشكل أفضل تتكون من مئات البروتينات، لذلك إذا أردنا دراستها، نحتاج إلى أن نكون قادرين على احتجاز مثل هذه الكميات الكبيرة". يسمح التركيز العالي للبروتينات في الحجم الصغير بالتفاعلات الطبيعية بين البروتينات، وهي ميزة حاسمة لهذه الطريقة المبتكرة.

لتنفيذ تقنية دراسة أمراض معينة، مطلوب مزيد من التطوير لتكييف الفخاخ لجذب البروتينات الخاصة بأمراض معينة. ويضيف داهلين أن الفريق يقوم حاليًا باستكشاف البروتينات الأكثر ملاءمة للدراسة في أمراض مختلفة.

تتضمن عملية الاصطياد استخدام فرش بوليمر موضوعة عند مداخل الغرف ذات الحجم النانوي. تنجذب البروتينات إلى جدران الحجرة ويمكن تحريرها عند إغلاق البوابات، مما يسمح لها بالتفاعل وتكوين كتل. والجدير بالذكر أن القدرة على دراسة الكتل الفردية توفر رؤى قيمة حول آليات تشكيلها، وأحجامها، وهياكلها.

في حين أنه يمكن الاحتفاظ بالبروتينات في المصائد لفترات طويلة، فإن القيد الحالي هو مدة العلامة الكيميائية المستخدمة لجعل البروتينات مرئية. وفي الدراسة، تم الحفاظ على الرؤية لمدة تصل إلى ساعة. هناك حاجة إلى مزيد من التقدم لتعزيز طول عمر العلامة، مما يتيح عمليات المراقبة لفترات طويلة.

هذا البحث الرائد لديه القدرة على إحداث ثورة في فهمنا لتكتلات البروتين المسببة للأمراض ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى تطوير علاجات مستهدفة. ومن خلال محاصرة البروتينات في هذه الغرف ذات الحجم النانوي، يمكن للعلماء الحصول على رؤى مهمة حول المراحل المبكرة من تطور البروتين وتحديد استراتيجيات جديدة للتدخل.

الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

س: ما هي الأمراض التي تسببها تكتلات البروتين؟



ج: كتل البروتين متورطة في أمراض مثل التصلب الجانبي الضموري، ومرض الزهايمر، ومرض باركنسون.

س: كيف تعمل المصائد النانوية الحجم؟



ج: تتكون المصائد من فرش بوليمر موضوعة عند مداخل الغرف. تنجذب البروتينات إلى جدران الحجرة ويمكن إطلاقها عند إغلاق البوابات، مما يسهل تفاعلها وتكوين التكتل.

س: ما هي الميزة التي توفرها محاصرة البروتينات بتركيزات عالية؟



ج: التركيز العالي للبروتينات في الحجم الصغير يزيد من التفاعلات الطبيعية بين البروتينات، مما يساعد في دراسة تكوين الكتلة وسلوكها.

س: ما هي حدود الطريقة الحالية؟



ج: القيد الحالي هو مدة العلامة الكيميائية التي تجعل البروتينات مرئية. الجهود جارية لتمديد فترة الرؤية.

س: كيف يمكن أن يؤثر هذا البحث على علاج الأمراض؟



ج: يمكن أن يوفر هذا البحث رؤى مهمة حول المراحل المبكرة من تكوين كتلة البروتين، مما قد يؤدي إلى تطوير علاجات مستهدفة وتدابير وقائية.