ملخص: عرض حفل iHeart Radio "Jingle Ball" في ديترويت مجموعة من الفنانين الموهوبين من مختلف الأنواع، لكن جيلي رول وفلو رضا هما اللذان تركا انطباعًا دائمًا على الجمهور. على الرغم من أداء آشر الباهت، قدم الحدث مجموعات سريعة الوتيرة وجذابة تلبي رغبة المعجبين في الغناء والرقص النشط.

كانت حفلة راديو iHeart "Jingle Ball" في ديترويت ليلة لا تُنسى، حيث اعتلت مجموعة متنوعة من الفنانين المسرح في Little Caesars Arena. بدأ الحفل بأداء قوي لفرقة الفتيات الكورية الجنوبية الصاعدة (G)I-DLE، مما حدد نغمة الليل. تركت مجموعتهم المكونة من خمس أغنيات الجمهور يريد المزيد.

حافظ مغني الراب كالي على الزخم المستمر بمجموعة مدتها ثماني دقائق، مما مهد الطريق للم شمل Big Time Rush المرتقب. قدمت الفرقة أداءً مثيرًا مع خمس من أفضل أغانيها، مما ترك المعجبين يشعرون بالحنين إلى أيامهم السابقة.

حدث تطور مفاجئ عندما ظهر شبيه تايلور سويفت المسمى ترايلور سويفت. على الرغم من الاستقبال المختلط، كان كل ذلك جزءًا من عرض ترويجي بواسطة القناة 955، حيث عرضت تذاكر لمشاهدة تايلور سويفت الحقيقية في إنديانابوليس في صباح اليوم التالي.

بعد ذلك، استمتع الجمهور بظهور غير متوقع لأسطورة الراب، فلافور فلاف، الذي قدم فلو ريدا. اعتلى مغني الراب ذو الشخصية الجذابة المسرح بطاقة عالية، حتى أنه غامر بالدخول إلى الجمهور مرتين لتقديم أداء لا يُنسى. وبوجود Flavour Flav إلى جانبه، أمتع فلو ريدا الجمهور بأغانيه التي تصدرت القائمة.

ومع ذلك، كان جيلي رول هو الذي سرق العرض حقًا. أسلوبه في موسيقى الروك الريفية، مدعومًا بفرقة كاملة، أسر الجمهور. لقد قدم أداءً عاطفيًا، بما في ذلك أغنيته الناجحة "Need A Favor"، جنبًا إلى جنب مع مونتاج رائع لموسيقى الهيب هوب يضم مقطوعات موسيقية شهيرة لـ Eminem وOutkast وBiz Markie.

قبل الحفلة الموسيقية، قدمت جيلي رول ظهورًا مهمًا في سجن مقاطعة جينيسي، بالتعاون مع عمدة مقاطعة جينيسي، كريس سوانسون، لتقديم عروضها للنزلاء. لقد كانت لحظة قوية أظهرت تفانيه في التواصل مع معجبيه.

على الرغم من أن آشر تصدر الحدث، إلا أن أدائه البسيط فشل في مطابقة طاقة الأعمال السابقة. وتمنى الجمهور المزيد من الغناء والرقص، حيث مال أداءه نحو أجواء مريحة تركت بعض أفراد الجمهور محبطين.

في الختام، كان "Jingle Ball" لعام 2023 في ديترويت عرضًا سريع الوتيرة ومبهجًا، شارك فيه مجموعة متنوعة من الفنانين الذين قدموا عروضًا سريعة ومؤثرة. ظهرت جيلي رول وفلو ريدا كأفضل فنانين في تلك الليلة، مما ترك انطباعًا دائمًا على الجمهور المتحمس.