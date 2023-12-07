تواجه Nvidia معارضة الولايات المتحدة بشأن وحدات معالجة الرسومات المعاد تصميمها في الصين

اتخذت المعركة المستمرة بين Nvidia والحكومة الأمريكية حول التحايل على عقوبات الرقائق من أجل إمداد السوق الصينية منعطفًا جديدًا. حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو شركة Nvidia صراحةً من أن أي محاولات لإعادة تصميم وحدات معالجة الرسوميات الخاصة بها لتجاوز قيود التصدير ستتم مراقبتها والتحكم فيها عن كثب.

جاءت تصريحات ريموندو خلال منتدى ريجان للدفاع الوطني في كاليفورنيا، حيث أكدت على ضرورة منع الصين من الوصول إلى التكنولوجيا المتطورة. وقالت بحزم: "لا يمكننا أن نسمح للصين بالحصول على هذه الرقائق". وأضافت: "إذا قمت بإعادة تصميم شريحة حول خط قطع معين يمكّنهم من القيام بالذكاء الاصطناعي، فسوف أتحكم فيه في اليوم التالي".

تعمل شركة Nvidia على إعادة تصميم منتجاتها بشكل مستمر للتهرب من العقوبات التجارية، حيث تقدم إصدارات معدلة حصريًا للسوق الصينية. لقد أصبح هذا بمثابة لعبة القط والفأر بين إنفيديا ووزارة التجارة الأمريكية، حيث تسعى إنفيديا جاهدة للحفاظ على الوصول إلى السوق الصينية المربحة.

ومع ذلك، ليست الصين وحدها هي التي تخضع لهذه القيود. فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على عدة دول، لكن من الواضح أن الصين هي محور التركيز الأساسي. إن إمكانات السوق الهائلة التي تتمتع بها الصين تجعلها هدفًا لا نهاية له على ما يبدو لشركات صناعة الرقائق التي تسعى إلى تحقيق الأرباح.

ومن المثير للاهتمام أن الشركات الصينية أفادت مؤخراً عن حصولها على معدات أمريكية لصناعة الرقائق لتطوير أشباه الموصلات المتقدمة الخاصة بها. ويشير هذا إلى أنه بغض النظر عن الصراع الدائر، فإن الصين قد تصبح في نهاية المطاف مكتفية ذاتيا من حيث الأجهزة القوية القادرة على التعامل مع أعباء العمل الثقيلة في مجال الذكاء الاصطناعي.

مع احتدام الجدل بين إنفيديا وحكومة الولايات المتحدة، يبقى أن نرى كيف سيتطور الوضع. ومن المرجح أن يوظف الجانبان استراتيجيات جديدة في هذه المعركة عالية المخاطر حول الوصول إلى الأسواق والسيطرة على التكنولوجيا المتطورة.