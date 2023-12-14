اتهام أربعة جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد الأمريكيين في أوكرانيا

تم الكشف عن لائحة اتهام تاريخية في محكمة اتحادية في ولاية فرجينيا، تتهم أربعة جنود روس بارتكاب جرائم حرب ضد أمريكي يعيش في أوكرانيا خلال الغزو الروسي. هذه هي المرة الأولى التي تستخدم فيها حكومة الولايات المتحدة قانونًا عمره عقودًا لمحاكمة جرائم الحرب المرتكبة ضد المواطنين الأمريكيين. ويواجه الجنود، وهم سورين سيرانوفيتش مكرتشيان، وديمتري بودنيك، وفي أليري ​​لونو، ونزار لونو، اتهامات تشمل الحبس غير القانوني، والتآمر لارتكاب جرائم حرب، والمعاملة اللاإنسانية، والتعذيب.

وشدد المدعي العام ميريك جارلاند على أهمية هذه الاتهامات في محاسبة المسؤولين عن الحرب غير الشرعية في أوكرانيا. اتخذت وزارة العدل الأمريكية إجراءات ضد هؤلاء الأفراد العسكريين التابعين لروسيا بسبب جرائمهم الشنيعة ضد مواطن أمريكي. صرح مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي أنه على الرغم من أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اتهام أفراد بموجب قانون جرائم الحرب هذا، فقد حقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في جرائم حرب في الماضي وقدم الجناة إلى العدالة.

وبحسب لائحة الاتهام، فإن الجنود الروس اختطفوا الأمريكي بالقوة من منزله في قرية ميلوفي الأوكرانية. أخضعه الجنود للضرب والتعذيب في مجمع عسكري روسي، حيث احتُجز لمدة 10 أيام في أبريل/نيسان 2022. وتزعم لائحة الاتهام أنه أثناء احتجازه غير القانوني، تعرض الأمريكي للتعذيب على يد المتهمين الأربعة ومتهمين آخرين لم تذكر أسماؤهم. في جلسات استجواب متعددة. وشمل ذلك تجريدهم من ملابسهم، وضربهم بشدة، وتصويرهم.

وكان اثنان من المتهمين بارتكاب جرائم حرب ضد الأمريكيين من ضباط القيادة في القوات المسلحة الروسية، بينما كان الاثنان الآخران يشغلان مناصب أقل رتبة في الجيش الروسي. وتؤكد لائحة الاتهام أن الأمريكي لم يكن مشاركا في الحرب، وكان في الواقع يعتبر شخصا محميا بموجب اتفاقية جنيف لعام 1949. ولم يتم الكشف عن هوية الفرد.

وبعد إجلاء الأمريكي من أوكرانيا في صيف عام 2022، شارك تجاربه المروعة مع محققين من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية. واعترف الوزير أليخاندرو مايوركاس بالعذاب الذي تعرض له هذا الشخص وأكد الالتزام بضمان محاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن موقعهم أو الوقت الذي يستغرقه تحقيق العدالة.