من الممكن أن تكون المتنزهات الحضرية المبنية على مواقع محارق سابقة قد أدت إلى ارتفاع مستويات الرصاص في التربة

ملخص: وجدت دراسة أجرتها جامعة ديوك أن حدائق المدينة والملاعب المبنية على مواقع محارق النفايات السابقة ربما لا تزال تحتوي على مستويات عالية بشكل ملحوظ من الرصاص في تربتها السطحية. قامت الدراسة بجمع وتحليل عينات من التربة السطحية من ثلاث حدائق بمدينة دورهام بولاية نورث كارولينا، والتي تقع في مواقع محارق سابقة أُغلقت في أوائل الأربعينيات. وأظهرت النتائج أن إحدى المتنزهات بها مستويات رصاص تزيد عن 1940 جزء في المليون، أي أكثر من خمسة أضعاف معيار وكالة حماية البيئة الحالي للتربة الآمنة في مناطق لعب الأطفال. يمكن أن يكون للتعرض للرصاص في التربة آثار صحية طويلة المدى، خاصة على الأطفال، بما في ذلك تلف الدماغ والجهاز العصبي، وتأخر النمو والتطور، ومشاكل التعلم والسلوك. تسلط الدراسة الضوء على الحاجة إلى زيادة مراقبة واختبار تلوث التربة في المناطق الحضرية، حيث قد يكون لدى العديد من المدن حدائق ومدارس ومنازل ومباني أخرى مبنية على محارق سابقة ومواقع للتخلص من الرماد.

قامت مدن في الولايات المتحدة وكندا بحرق القمامة والنفايات في محارق البلدية حتى أوائل السبعينيات عندما أدت المخاوف بشأن تلوث الهواء إلى إغلاقها. ومع ذلك، تظهر الدراسة أن إرث التلوث الناجم عن هذه المحارق قد لا يزال قائما في التربة الحضرية. ويشير الباحثون إلى أن الدراسات الاستقصائية التاريخية تشير إلى نقص الوعي حول المخاطر الصحية والبيئية لرماد المحرقة، الذي يحتوي على مستويات مركزة من الرصاص والملوثات الأخرى. وكان الرماد ينتشر في بعض الأحيان حول المتنزهات والأماكن الحضرية الأخرى، مما يساهم في تلوث التربة.

وتؤكد الدراسة أيضًا على أهمية استخدام التكنولوجيا الجديدة لأخذ العينات ومراقبة تلوث التربة. يسمح استخدام أدوات مضان الأشعة السينية المحمولة بإجراء تحليل سريع لعينات التربة بحثًا عن معادن متعددة، بما في ذلك الرصاص. يعتقد الباحثون أن استخدام السجلات التاريخية حول حرق النفايات والتخلص من الرماد يمكن أن يساعد في تحديد نقاط التلوث الساخنة وتسريع الجهود المبذولة لتقييم المخاطر والتخفيف منها. تعد هذه الدراسة بمثابة تذكير بالمخاطر المحتملة التي تشكلها التربة الملوثة في المناطق الحضرية والحاجة إلى استمرار جهود الرصد والمعالجة.

المصدر: رسائل العلوم والتكنولوجيا البيئية (2023). دوى: 10.1021/acs.estlett.3c00488