سجل ذهبي جديد يهدف إلى إبراز الإنسانية في القرن الحادي والعشرين

يتصور العلماء في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا أن يتم تضمين نسخة جديدة من السجل الذهبي في المركبات الفضائية المستقبلية بين النجوم. السجل الذهبي الأصلي، الذي تم إطلاقه إلى الفضاء عام 1977 على متن مركبة الفضاء فوييجر التابعة لناسا، يحتوي على أصوات وصور تمثل الإنسانية والحياة على الأرض. ومع ذلك، فإن محتويات السجل بدأت تظهر عمرها، مما دفع الباحثين إلى اقتراح ترقية للقرن الحادي والعشرين.

يهدف الفريق في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا إلى إنشاء سجل ذهبي جديد يعكس "الثراء الكامل وعمق الحياة البشرية والخبرة". سيتم تصميم الرسالة لتوفير فهم عالمي للمجتمع البشري، وتطور الحياة على الأرض، وآمالنا واهتماماتنا بشأن المستقبل.

في حين أن العلماء لم يقدموا اقتراحات محددة لمحتويات السجل الجديد، إلا أنهم اقترحوا أنه يجب أن يتضمن أشكالًا محدثة من الوسائط والتكنولوجيا، مثل مقاطع الفيديو والألعاب ورموز الكمبيوتر. واقترحوا أيضًا رسالة من جزأين لاستيعاب مستويات مختلفة من الحضارة: رسوم توضيحية أبسط للكائنات الأقل تقدمًا وكمية أكبر من المعلومات الرقمية للأنواع الأكثر تقدمًا.

إن احتمالات العثور على سباق خارج كوكب الأرض وفك تشفير الرسالة ضئيلة، لكن الباحثين يأملون أن يولد الاقتراح اهتمامًا عامًا ومشاركة في المشروع. إنهم يعتقدون أن الحفاظ على أثر الحضارة الإنسانية وإلهام الأجيال القادمة للاحتفال بتجربتنا الإنسانية المشتركة وحمايتها لا يقل أهمية عن إجراء أول اتصال مع الحضارات الفضائية المتقدمة.

وفي الختام، يهدف السجل الذهبي الجديد إلى تجاوز الزمان والمكان من خلال عرض التنوع والإنجازات التي حققتها البشرية في القرن الحادي والعشرين.