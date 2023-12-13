باحثو ناسا يستكشفون التحديث للسجل الذهبي للاتصالات خارج كوكب الأرض

لقد كان التواصل مع كائنات خارج كوكب الأرض منذ فترة طويلة موضوعًا رائعًا للعلماء والمتحمسين على حدٍ سواء. في عام 1977، أطلقت وكالة ناسا السجل الذهبي، وهو كبسولة زمنية تحتوي على أصوات وصور تمثل الإنسانية والحياة على الأرض. ومع ذلك، مع مرور الوقت، أصبحت بعض المحتويات قديمة. وفي محاولة لإنشاء رسالة أكثر صلة وشمولاً للقاءات المحتملة، اقترح فريق من الباحثين في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا تحديثًا للسجل الذهبي.

ويتصور الباحثون طبعة جديدة من السجل الذهبي من شأنها أن تعكس الثراء الكامل وعمق الحياة البشرية والخبرة. ويقترحون دمج أشكال جديدة من الوسائط والتكنولوجيا، بما في ذلك مقاطع الفيديو والألعاب ورموز الكمبيوتر، لتوفير تمثيل أكثر دقة للعصر الحديث. تتمثل الفكرة في إنشاء رسالة من جزأين: جزء يحتوي على صور بسيطة للحضارات الأقل تقدمًا وجزء آخر يحتوي على كمية أكبر من المعلومات الرقمية للأنواع الأكثر تقدمًا.

في حين أن فرص اكتشاف وفك تشفير الرسالة من خارج كوكب الأرض ضئيلة، يأمل الفريق أن يثير اقتراحهم الاهتمام العام بالمشروع. وهم يعتقدون أن الحفاظ على أثر الحضارة الإنسانية للأجيال القادمة لا يقل أهمية عن إقامة اتصال مع الحضارات البعيدة. سيتم إرسال نسخة واحدة من الرسالة إلى الفضاء السحيق، بينما ستبقى نسخة أخرى محفوظة على الأرض ليكتشفها كل من البشر وأشكال الحياة الذكية الأخرى في المستقبل البعيد.

ويأمل الباحثون في إلهام وتوحيد الأجيال الحالية والمستقبلية من خلال هذا المشروع. إنهم يهدفون إلى الاحتفال بتجربتنا الإنسانية المشتركة وحمايتها، بغض النظر عما إذا كنا نتواصل مع كائنات خارج كوكب الأرض. في حين أن وجود الكائنات الفضائية ووعيها لا يزال مجهولاً، إلا أن السعي للاستكشاف والتواصل خارج كوكبنا مستمر. يمكن أن يكون السجل الذهبي المحدث بمثابة شهادة دائمة على فضول البشرية ورغبتها في التواصل مع الآخرين، سواء على الأرض أو في الكون الواسع.