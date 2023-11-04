مجموعات دروع وأسلحة فئة جديدة: تحديث ما بعد التداول لشهر نوفمبر

هل تتطلع إلى ترقية شخصيتك الراهب أو الساحر أو المحارب في لعبتك المفضلة على الإنترنت؟ حسنًا، أنت محظوظ! تتضمن عروض Trading Post لهذا الشهر مجموعات دروع ومجموعات أسلحة جديدة تمامًا لهذه الفئات الثلاث. وأبرز ما في تحديث هذا الشهر هو الترسانة: مخبأ الأسلحة الكونية – مجموعة من الأسلحة القوية والسحرية التي هي حقًا خارج هذا العالم.

للاطلاع على أحدث العناصر، توجه إلى T&W (Tawney and Wilder) خارج منطقة Mage في Stormwind أو مركز Zen'shiri التجاري بجوار Grommash Hold في Orgrimmar. ثق بنا، فأنت لا تريد أن تفوت ما هو متاح لديهم.

بالإضافة إلى الدروع والأسلحة الجديدة، يتمتع اللاعبون بفرصة متابعة شريط الأنشطة الخاص بهم من خلال الأنشطة الجديدة. ستبدأ هذه الأحداث قبل أسبوع واحد من نهاية الشهر، مما يتيح لك الوقت الكافي للمشاركة وكسب المكافآت.

فيما يلي نظرة خاطفة على ما هو متوفر في المخزون لشهر نوفمبر:

مجموعات الدروع ومجموعات الأسلحة

راهب:

– دليل المراقب الممسوس (الرأس، الكتف، الخصر)

– ارسنال المراقب الممسوس (مروحة المراقبة الممسوسة، بلوم المراقب الممسوس، برميل المراقب الممسوس)

الساحر:

– جواهر الدعوة الجذابة (الرأس، الكتف، الخصر)

- أدوات النداء المغري (صولجان النداء المغري، دمية النداء المغري، أداة النداء المغري)

محارب:

– جوائز البطل المتوحش (الرأس، الكتف، الخصر)

- عدوان البطل المتوحش (مفك أحشاء البطل المتوحش، أشواك البطل المتوحش، جلاديوس البطل المتوحش)

وهذا ليس كل شيء! تقدم Trading Post أيضًا حوامل وحيوانات أليفة وألعابًا وغير ذلك الكثير لتحسين طريقة لعبك. لذا، استعد واستعد لمغامرة ملحمية مع هذه الإضافات الجديدة الرائعة.

أسئلة وأجوبة:

س: أين يمكنني العثور على مجموعات الدروع ومجموعات الأسلحة الجديدة؟

ج: توجه إلى T&W خارج منطقة Mage في Stormwind أو مركز Zen'shiri التجاري بجوار Grommash Hold في Orgrimmar.

س: هل يمكنني متابعة شريط الأنشطة الخاص بي بالأنشطة الجديدة؟

ج: نعم، ستمنحك الأنشطة الجديدة الفرصة لمتابعة شريط الأنشطة الخاص بك. ستبدأ هذه الأحداث قبل أسبوع واحد من نهاية الشهر.

س: ما هي العناصر الأخرى المتوفرة في Trading Post؟

ج: بالإضافة إلى مجموعات الدروع ومجموعات الأسلحة، توفر Trading Post أدوات ركوب الخيل وحيوانات أليفة وألعابًا والمزيد لتحسين أسلوب لعبك.