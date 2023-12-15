عاصفة الشتاء تغطي جبال كارولينا الشمالية بالثلوج

ملخص:

مع اجتياح عاصفة شتوية المنطقة الغربية من ولاية كارولينا الشمالية، من المتوقع أن تتلقى الجبال كمية كبيرة من تساقط الثلوج بحلول منتصف نهار الأربعاء. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا بشأن الطقس الشتوي للمناطق التي يزيد ارتفاعها عن 3,500 قدم ولجميع مقاطعة أفيري. وتم بالفعل إغلاق أجزاء من الطرق الرئيسية في الجبال، بما في ذلك طريق بلو ريدج باركواي، بسبب تساقط الثلوج. من المحتمل أن تشهد أعلى القمم في Smokies ما يزيد عن ست بوصات من الثلوج، مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 45 ميلاً في الساعة. تستعد منتجعات التزلج في المنطقة لهذا الموسم، حيث أن جميع جبال ولاية كارولينا الشمالية باستثناء جبلين مفتوحة بالفعل للتزلج. ومن المتوقع أن تجلب العاصفة الشتوية ما بين ثلاث إلى أربع بوصات من الثلوج إلى المناطق التي يبلغ ارتفاعها حوالي 3,500 قدم. يُنصح المسافرون بتوخي الحذر وتوقع ظروف الطريق الزلقة التي قد تؤثر على تنقلاتهم في الصباح.

العاصفة الشتوية تؤثر على جبال كارولينا الشمالية

هبطت عاصفة شتوية على الجبال في غرب ولاية كارولينا الشمالية، وحولت المناظر الطبيعية إلى أرض العجائب الشتوية. أصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرًا بشأن الطقس الشتوي للمنطقة، حيث غطت الثلوج المناطق التي يزيد ارتفاعها عن 3,500 قدم ومقاطعة أفيري. يمكن للمقيمين والزوار في الجبال أن يتوقعوا صعوبات في السفر وظروف خطرة بسبب تراكم الثلوج.

تم بالفعل إغلاق أجزاء من طريق بلو ريدج باركواي، ومن المتوقع حدوث المزيد من عمليات الإغلاق مع استمرار العاصفة الثلجية. تم أيضًا إغلاق الطرق الرئيسية الأخرى، مثل US 441/Newfound Gap Road وNC Highway 128، بسبب الثلوج والجليد. تم وضع هذه الإغلاقات لضمان سلامة سائقي السيارات ومنع الحوادث الناجمة عن ظروف الطرق الزلقة.

تستفيد صناعة التزلج في المنطقة من العاصفة الشتوية، حيث أصبحت جميع جبال ولاية كارولينا الشمالية مفتوحة للتزلج باستثناء جبلين. تتمتع منتجعات التزلج بسعادة غامرة بظروفها المواتية وترحب بالزوار للاستمتاع بالمنحدرات الثلجية. ومع ذلك، يجب على المسافرين توخي الحذر عند القيادة إلى المنتجعات، لأن الطرق الجليدية والثلجية يمكن أن تجعل الرحلة صعبة.

التوقعات واحتياطات السلامة

وتتوقع التوقعات أن أعلى القمم في جبال سموكي قد تشهد ما يزيد عن ست بوصات من الثلوج، مصحوبة بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 45 ميلاً في الساعة. ومن المتوقع أن تتلقى المناطق التي يبلغ ارتفاعها حوالي 3,500 قدم ما بين ثلاث إلى أربع بوصات من الثلوج. ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى وقت متأخر من صباح الأربعاء أو بعد ظهر الأربعاء، ثم ينحسر تدريجياً.

وننصح المسافرين بالاستعداد للطرق المغطاة بالثلوج والرؤية المحدودة. من المتوقع أن تكون ظروف الطريق زلقة، مما قد يؤثر على التنقل في الصباح. ومن الضروري توخي الحذر أثناء القيادة، والحفاظ على مسافة آمنة من المركبات الأخرى، وإتاحة وقت إضافي للسفر.

تجلب العاصفة الشتوية الجمال والتحديات لجبال كارولينا الشمالية. وننصح السكان والزوار على حدٍ سواء بالبقاء على اطلاع بأحدث الأحوال الجوية وإغلاق الطرق لضمان سلامتهم أثناء استمتاعهم بعجائب الشتاء.